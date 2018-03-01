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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Вилково – эвакуация отменена… или отложена?

Категория: Новости


Вилково – эвакуация отменена… или отложена?

Информация о критической ситуации в «Украинской Венеции» – Вилково сильно преувеличена. Об этом сообщает председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

Как он отмечает в соцсетях, «…подтоплены только некоторые огороды, строения и дома не пострадали».

При этом уровень воды уже снизился и вернулся за относительно безопасную отметку в 155 сантиметров.

Однако, как показывает практик, если снова налетит сильный «нагонный» ветер, то уровень воды может снова начать быстро подниматься.



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