Вилково – эвакуация отменена… или отложена?

Информация о критической ситуации в «Украинской Венеции» – Вилково сильно преувеличена. Об этом сообщает председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

Как он отмечает в соцсетях, «…подтоплены только некоторые огороды, строения и дома не пострадали».

При этом уровень воды уже снизился и вернулся за относительно безопасную отметку в 155 сантиметров.

Однако, как показывает практик, если снова налетит сильный «нагонный» ветер, то уровень воды может снова начать быстро подниматься.