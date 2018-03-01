Одесские националисты продолжают третировать одесситов

Местные активисты т.н. «патриотических организаций» провели марш в память о погибшем четыре года назад боевике «Правого сектора» Сашке Билом.

Около полусотни молодых людей прошли по центру города с файерами и лозунгами «Сашку Билому – слава»! Героям-слава!» и «Москалив – на ножи!».

Отметим, что последний лозунг носит явно экстремистский характер, поскольку, по сути, призывает к уничтожению людей. Причем даже не по гражданскому, а по национальному признаку!

Во время марша захваченное националистами ранее здание гостиницы «Большая Московская» подсветили фаерами и вывесили лозунг, который в переводе с латыни на русский звучит, как «Жить – значит бороться!»