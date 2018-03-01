В Кемерово озвучили потери на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» - 64 человека погибшими, ещё 11 пропали без вести

Об этом сообщает РИА Новости. Цифру в 64 погибших озвучил глава МЧС РФ Владимир Пучков примерно в 11:30 по киевскому времени.

51 человек обратился за медицинской помощью - сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 11 пострадавших остаются в больницах, 2 из них в тяжёлом состоянии. 5 погибших уже опознаны, однако идентификация многих останков будет невозможна без генетической экспертизы.

С семьями погибших будут работать психологи, врачи и сотрудники соцзащиты.

Известно также и то, что погибли все животные из контактного зоопарка.

Радио «Вести ФМ» отмечает, что люди, спасшиеся из торгового центра, отмечали, что пожарная сигнализация не сработала.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил собственникам торгового центра выделить каждой семье, где есть погибшие, по одному миллиону рублей.

Еще по миллиону родственникам жертв пожара в Кемерово выделит областная администрация.

По делу о пожаре уже начались допросы. По данным телеграм–канала Mash, задержаны три человека: владелица торгового центра Надежда Судденок, директор компании, отвечавшей за пожарную безопасность Соболев и директор ещё одной компании Никитин.

Как отмечает Mash, ключевой свидетель по делу о пожаре в ТЦ — аниматор по имени Евгений. На допросе он дал показания, что видел подростков, которые якобы подожгли поролон в игровой комнате. По другой версии, причиной пожара могли стать свечи, которые зажгли во время детского праздника.

С утра понедельника в пункт приёма крови в Кемерове выстроилась очередь.