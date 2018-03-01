Прогноз погоды по Одессе и области на 27-31 марта

Гидрометцентр Черного и Азовского морей: 27 марта по Одессе облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, температура ночью 2-4ºС тепла, днем 6-8ºС тепла

26 марта - 27 марта

по Одессе

Облачно с прояснениями. Ночью и утром осадки. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-4ºС тепла, днем 6-8ºС тепла.

по Одесской области

Облачно с прояснениями. Ночью и утром осадки. Днем без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5ºС тепла, днем 5-10ºС тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

28 марта

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1ºС мороза до 4ºС тепла, днем 5-10ºС тепла.

29 марта

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2ºС мороза до 3ºС тепла, днем 7-12ºС тепла.

30-31 марта

Без осадков. Температура ночью 1-6ºС тепла, днем 13-18ºС, в прибрежной зоне 8-10ºС тепла.