Изменения работы транспорта в районе улицы Канатной

В связи с закрытием движения автотранспорта на участках по ул. Канатной департаментом транспорта внесены изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

С 1 марта по 15 апреля 2018 года вносятся изменения в схемы движения городского общественного транспорта (на время проведения работ):

Автобусных маршрутов №№ 127, 175, 210:

- по направлению движения к 5 ст. Фонтанской дороги – от ул. Среднефонтанской на ул. Семинарскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 242:

- по направлению движения к Больнице водников – от ул. Среднефонтанской на ул. Семинарскую, просп. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 223:

- по направлению движения к 5 ст. Фонтанской дороги – от ул. Канатной на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, ул. Семинарскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Троллейбусных маршрутов № 10, 11:

- по направлению движения к 5 ст. Фонтанской дороги – от ул. Пироговской далее пер. Пироговский, просп. Шевченко, ул. Черняховского, 5 ст. Фонтанской дороги и далее по маршруту.

В ночное время (с 22.00 до 06:00) с 01 марта по 15 апреля 2018 года вносятся такие изменения в схемы движения городского общественного транспорта:

Троллейбусных маршрутов №№ 5, 9:

- по направлению движения к пл. 10 Апреля – от ул. Канатной на бул. Итальянский, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую и далее по маршруту.

Автобусных маршрутов №№ 9, 137, 146, 185, 223:

- по направлению движения к 5 ст. Фонтанской дороги – от ул. Канатной на бул. Итальянский, пл. Привокзальную (разворот по кругу), бул. Итальянский, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую и далее по маршруту.

В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы временно закрыто движение автотранспорта на участке улицы Канатной:

- от ул. Пироговской до ул. Семинарской – с 08:00 1 марта до 20.00 15 апреля 2018 года;