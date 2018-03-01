На поселке Котовского грузовик наехал на женщину

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Происшествие произошло сегодня утром на улице Академика Заболотного. Там грузовик «Volvo» наехал на женщину, которая шла по тротуару.
По информации Патрульной полиции, причиной стала попытка водителя грузовика объехать припаркованный автомобиль. В результате женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и несколько переломов. Она госпитализирована и, по неофициальной информации, находится в коме.
Однако, почему водитель грузовика решил объезжать припаркованный автомобиль по тротуару остается только догадываться.
Как, собственно, и о том, как при этом он мог не заметить пешехода, о чем после ДТП заявил патрульным.