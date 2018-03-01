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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Городу остро не хватает «льготных субвенций»

Категория: Новости


Городу остро не хватает «льготных субвенций»

Из восьмидесяти двух миллионов гривен, полученных городом в виде субвенции на льготы и субсидии, 35 миллионов сразу направили на погашение прошлогодней задолженности за газ. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила директор департамента финансов Светлана Бедрега.

Таким образом, с прошлогодними долгами покончено. Остальные средства пошли на погашение уже нынешних долгов.

К сожалению, погасить их удалось только частично и остались невыплаченными девяноста два миллиона гривен (тридцать два – за газ и шестьдесят – за теплоснабжение).

Поэтому муниципалитет уже направил в областную администрацию для последующего направления в Кабмин ходатайство об увеличении субвенции. По словам чиновника, речь идет о 400 миллионов гривен.



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