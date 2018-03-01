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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

За четыре года доходы городского бюджет от парковочных сборов возросли более, чем наполовину

Категория: Новости


Об этом доложил в ходе аппаратного совещания директор КП «Одестранпарксервис» Владислав Томкевич.

Так, по его словам, если в 2014 году доход от парковок составил 12 миллионов гривен, то в 2017 – уже 18,14 миллионов. В результате по этому показателю «…Одесса вышла на второе место в стране после Киева, значительно оторвавшись от других городов-миллионников», — сообщил чиновник.

Что же до нынешнего года, то при плане на первый квартал в 4,3 миллионов с начала года уже реально получено 5,7 миллионов гривен. По словам чиновника, «…если такая тенденция сохранится, то к концу года поступления от парковочного сбора составят более 21 миллиона гривен.



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