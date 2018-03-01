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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Сегодня аппаратное совещание в мэрии прошло без участия городского головы

Категория: Новости


Сегодня аппаратное совещание в мэрии прошло без участия городского головы

Как выяснилось, причиной стало то, что Геннадий Труханов вызван в Киев, где принимает участие в следственных действиях НАБУ.

Поэтому на время его отсутствия исполнение обязанностей городского головы возложено на его первого заместителя Анатолия Орловского. Соответствующее распоряжение размещено на сайте горсовета. Поэтому именно Анатолий Орловский председательствовал на аппаратном совещании.

Отметим, что если при участии Геннадия Труханова такие совещания обычно продолжаются боле часа, то без него мероприятие продлилось всего восемнадцать минут.



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