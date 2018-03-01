Шесть изоляторов временного содержания Одесского региона объявили о наборе сотрудников

Как сообщили в областном управлении полиции, речь идёт о ИВС № 3 (райцентр Коминтерново, ранее переименованный в Доброслав), № 5 (Раздельная), № 6 (Овидиополь), № 7 (Белгород–Днестровский), № 8 (Арциз) и № 9 (Измаил). Каждому учреждению нот двух до девяти новых работников (всего 30 вакансий).

В полиции также отметили, что соискатели должны обладать «высокой мотивацией и ориентироваться на качественные изменения в государстве». Кроме того, у них должны быть аналитические способности, способность систематизировать и обобщать информацию, настойчивость, решительность и устойчивость к стрессу. Будущие сотрудники также должны уметь обращаться с компьютером (офисные программы и интернет) на уровне уверенного пользователя и свободно владеть украинским языком.

Со своей стороны, изоляторы временного содержания готовы предложить кандидатам заработную плату в размере от 7400 гривен после успешного прохождения первичной профессиональной подготовки, соцобеспечение и возможность получения образования в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку полицейских, а также возможность карьерного роста. Добавим, что соответствующий конкурс завершится 15 июня, а обучение начнётся в начале следующего месяца.