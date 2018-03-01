Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ в Азовском море

Корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации.

На борту находился экипаж из 10 человек, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы.

«В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в Керчи», — рассказали пограничники.

В настоящее время задержанное судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружили трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.