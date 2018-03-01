Верховный суд запретил гражданам отказываться от получения ID-карт по религиозным убеждениям

Кассационный административный суд Верховного суда запретил гражданам отказываться от получения карт удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска", - сказано в сообщении.

Иск был рассмотрен Верховным судом как образцовое дело. Таким образом, решение Верховного суда в данном деле является обязательным и подлежит выполнению во всех аналогичных судебных спорах.

Напомним, 15 февраля ВСУ открыл производство по данному образцовому делу, так как получил соответствующее представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карточек. Иск в суд 30 ноября 2017 года подала жительница Коростеня Житомирской области Наталья Дегтярь.

В иске гражданка просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карточку, а документ в форме паспортной книжечки. Обращение обоснованно тем, что истица из-за своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные. Истица утверждает, что паспорт гражданина Украины может изготавливаться как в форме ID-карточки, так и в форме книжечки. Поэтому, по ее мнению, изготовление паспорта в форме бесконтактной карточки является правом, а не обязанностью гражданина, и Миграционная служба не имеет права обязывать граждан получать исключительно ID-карточки.

Как известно, 21 марта Кабмин запретил оформление внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжечки.