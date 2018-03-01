Немедленно пересмотреть условия распределения государственных дотаций в пользу малого и среднего фермерства требует от правительства "Наш край". Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, передаёт РБК Украина

По его словам, в аграрном секторе львиную долю дотаций и возврат НДС в 2017 году получили крупные предприятия-птицеводы.

"Только "Мироновский хлебопродукт" получил 8,24 грн. дотаций на каждом килограмме курятины — 20% стоимости. С каждой купленной украинцем курицы одно бедро возвращается в карман олигархам. При этом цена на курятину в течение года выросла почти на треть. Правительство должно немедленно пересмотреть условия распределения госдотаций в пользу малых и средних фермерских предприятий", — отметил Александр Мазурчак.

Он подчеркнул, что олигархи не останавливаются на достигнутом и за счет сверхприбылей от дотаций скупают убыточные европейские птицеводческие компании, создавая рабочие места за рубежом.

"Олигархи — производители курятины уже начали скупать за средства государственного бюджета убыточные предприятия во Франции и Люксембурге. В то время как малые и средние сельскохозяйственные предприятия работают за счет собственных средств и формируют цену на свою продукцию без поддержки со стороны государства", — отметил Александр Мазурчак.

"Наш край" требует от правительства пересмотреть привлечение малых и средних сельскохозяйственных производителей к участию в государственных программах поддержки сельскохозяйственных предприятий.

"Нужно не стимулировать крупные агрохолдинги к выводу средств госбюджета, а привлекать малые и средние сельскохозяйственные предприятия. Это приведет к уменьшению цен на продукты питания на полках магазинов", — резюмировал Александр Мазурчак.

Как известно, по данным Министерства аграрной политики, за 11 месяцев 2017 года государство выплатило дотаций на сумму 3,428 млрд грн. Больше всего от государства получили большие предприятия – "птицеводы": "Мироновский хлебопродукт" — 1,25 млрд грн, "Укрлендфарминг" — 444 млн грн.