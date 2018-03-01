В парламенте зарегистрировали законопроект, которым с 2020 года предлагается запретить продавать домашнее мясо, при условии, если забой животного проводился в домашнем хозяйстве

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым с 2020 года предлагается запретить фермерам продавать домашнее мясо, при условии, если забой животного проводился в домашнем хозяйстве. С точки зрения требований ЕС и международной практики, такая инициатива логична, считают эксперты, однако она может больно ударить по украинскому селу, передает УНН.

Так, по словам руководителя Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслана Соболя, если инициатива парламентариев будет воплощена в жизнь, то мясо домашнего производства сильно потеряет в цене.

“Действительно такой запрет в части экологической безопасности важен. Потому что мясо непонятно как производится, забивается, реализуется. Но, надо сказать, что я не знаю случаев отравления именно домашним мясом. Было наоборот: отравление бразильским мясом и тому подобное, то есть той мясной продукцией, которая импортировалась большими партиями операторами и торговыми сетями. Можно ли здесь увидеть какой-то лоббистский механизм? Да, я думаю, что сейчас такая продукция у селян сильно подешевеет, потому что будет один только источник сбыта — какая-то трейдинговая компания, которая объявит, что мы покупаем у населения, чтобы поддержать национального производителя и частные фермерские хозяйства. Естественно что это будет происходить по цене ниже, чем сам производитель может это продать на точках реализации. Нужно очень взвешенно подходить к таким законодательным инициативам, и естественно, конечный потребитель должен быть защищен сертификатом соответствия”, — сказал он.

Эксперт предположил, что если бы в Украине “работали” определенные нормы и критерии качества к мясной продукции, то тогда было бы не важно, кто продает ту или иную свою продукцию: агрохолдинг или частный фермер.

“Все бы продавали в соответствии с одними и теми же нормами качества. А кто продал дешевле или дороже — пускай определяет рынок, но никак не законопроект, который одних ограничивает — а другим дает возможность”, — подытожил Соболь.

Схожей точки зрения придерживается и депутат Сергей Тригубенко. По его мнению, запрет на домашнее мясо может лишить селян часто единственного источника заработка. И если вводить какие либо ограничения и требования к забою, то только тогда, когда это не будет бить по благосостоянию населения.

“Среди мотивов инициативы (№ 7489) — вирус АЧС, с которым ответственные ведомства не могут ничего поделать уже третий год подряд ... То есть логика такая: “действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных нет” (госорганы не справляются с прямыми функциями и обязанностями), а потому давайте введем запрет на продажу домашнего мяса (чем лишим селян одного из основных видов их заработка, благодаря которому большинство их семей сегодня выживают), — написал политик на личной странице в Facebook.