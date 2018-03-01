Одесские полицейские задержали двух грабителей

По информации ГУНП, сотрудники полиции задержали двух человек, которые несколько дней назад напали на одессита. Нападение произошло на улице Вильямса.

Там к потерпевшему подошли двое неизвестных, избили его и отобрали смартфон и деньги.

Задержанными оказались жители Болградского района тридцати трех и двадцати семи лет.

По информации полиции, потерпевший уже опознал нападавших.

Начато производство по статье «грабеж». В настоящее время проверяется возможность участия задержанных в других аналогичных преступлениях .Но даже только за совершение данного преступления им грозит до восьми лет лишения свободы.