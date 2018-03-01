Обрушилась еще одна историческая одесская подпорная стена

Обрушение фасадов, балконов, стен – всегда беда. Больнее всего, что это обычно происходит в исторической части города, которой мы так гордимся, куда водим туристов, где сами порой прогуливаемся, чтобы еще раз убедиться, в каком же красивом городе мы живем.

И вот произошло обрушение еще одного исторического кусочка Одессы – подпорной стены Ольгиевского спуска. И «радостью» тут является лишь тот факт, что никто из людей не пострадал. Обвал, как и положено, обнесли оградительной лентой. Старые камни еще долго лежали на дороге…

Нельзя не упомянуть: жители улицы Ольгиевской и расположенных рядом улиц тревогу били давно: старые камни давали о себе знать, «выпирали» из подпорной стены, и было понятно, что еще немного – и случится то, что и случилось.

Обрушение произошло между домами № 16 и 18 по ул. Манежной. Камни перегородили тротуар, из-за чего пешеходам приходилось обходить завал по проезжей части.

Есть еще немаловажная деталь: подпорная стена Ольгиевского спуска удерживает детскую спортивную площадку, здесь в течение дня бывает много детей. Обрушение было, как говорится не очень масштабным. А если оно не последнее?.. Ведь кладка стены старая – ракушняковая, то есть, из тех, что усиленно набирают влагу.

Еще проблема: на Ольгиевском спуске достаточно интенсивное движение транспорта.

Как известно, каждый спуск в районе давно забытой Матросской слободки – Скидановский (подпорная стена на нем, к счастью, недавно была приведена в порядок), Матросский, Пишоновский и Ольгиевский – имеет свои подпорные стены солидного возраста. И с ними давно пора «что-то делать». То есть, это реальная проблема, которую необходимо решать.

Что же касается самой истории это уголка Одессы, то назван был спуск в честь княгини Ольги – благочестивой женщины, чье имя осталось в благодарной памяти одесситов. И самое время напомнить, что именно в районе Ольгиевского спуска, на территории нынешнего Мечниковского сквера, была некогда построена часовня в честь святой княгини Ольги.

Часовня святой Ольги была варварски разрушена в конце 20-х – начале 30-х годов.

Сам «израненный» Ольгиевский спуск еще жив. Пока…