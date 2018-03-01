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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Обрушилась еще одна историческая одесская подпорная стена

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Обрушилась еще одна историческая одесская подпорная стена

Обрушение фасадов, балконов, стен – всегда беда. Больнее всего, что это обычно происходит в исторической части города, которой мы так гордимся, куда водим туристов, где сами порой прогуливаемся, чтобы еще раз убедиться, в каком же красивом городе мы живем.

И вот произошло обрушение еще одного исторического кусочка Одессы – подпорной стены Ольгиевского спуска. И «радостью» тут является лишь тот факт, что никто из людей не пострадал. Обвал, как и положено, обнесли оградительной лентой. Старые камни еще долго лежали на дороге…

Нельзя не упомянуть: жители улицы Ольгиевской и расположенных рядом улиц тревогу били давно: старые камни давали о себе знать, «выпирали» из подпорной стены, и было понятно, что еще немного – и случится то, что и случилось.

Обрушение произошло между домами № 16 и 18 по ул. Манежной. Камни перегородили тротуар, из-за чего пешеходам приходилось обходить завал по проезжей части.

Есть еще немаловажная деталь: подпорная стена Ольгиевского спуска удерживает детскую спортивную площадку, здесь в течение дня бывает много детей. Обрушение было, как говорится не очень масштабным. А если оно не последнее?.. Ведь кладка стены старая – ракушняковая, то есть, из тех, что усиленно набирают влагу.

Еще проблема: на Ольгиевском спуске достаточно интенсивное движение транспорта. 

Как известно, каждый спуск в районе давно забытой Матросской слободки – Скидановский (подпорная стена на нем, к счастью, недавно была приведена в порядок), Матросский, Пишоновский и Ольгиевский – имеет свои подпорные стены солидного возраста. И с ними давно пора «что-то делать». То есть, это реальная проблема, которую необходимо решать.

Что же касается самой истории это уголка Одессы, то назван был спуск в честь княгини Ольги – благочестивой женщины, чье имя осталось в благодарной памяти одесситов. И самое время напомнить, что именно в районе Ольгиевского спуска, на территории нынешнего Мечниковского сквера, была некогда построена часовня в честь святой княгини Ольги.

Часовня святой Ольги была варварски разрушена в конце 20-х – начале 30-х годов.

Сам «израненный» Ольгиевский спуск еще жив. Пока…

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Обрушилась еще одна историческая одесская подпорная стена
Обрушилась еще одна историческая одесская подпорная стена
Обрушилась еще одна историческая одесская подпорная стена
Обрушилась еще одна историческая одесская подпорная стена
Обрушилась еще одна историческая одесская подпорная стена
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