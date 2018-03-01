Куда же подевались два одесских «прикольных» памятника?

Речь пойдет не об ахти каких одесских памятниках, скорее, «приколах», но все же… Тем паче, что Одессе без прикола – ну никак. За более глобальными событиями мы не сразу заметили, как в городе исчезли две настоящие изюминки.

Первым делом речь пойдет об исчезновении (кстати, не первом) крошечного памятника бравому солдату Швейку. Он появился, напомним, несколько лет назад в Одессе у входа в наш знаменитый «Гамбринус».

Кстати, появился не случайно. Его создатель, писатель Ярослав Гашек, однажды прочитал в разных газетах… собственный некролог. Причем, сразу в трех различных вариантах. Один из вариантов его «смерти» звучал примерно так: Гашек, мол, был убит во время драки с матросами в… одесском «Гамбринусе». В общем, Гашеку пришлось давать опровержение по поводу собственной смерти, а его герой Швейк «прописался» рядом с местом, в котором какому-то журналисту очень захотелось прославиться жареным фактом по поводу убийства писателя.

Не успела мини-скульптура Швейка (автор скульптуры – Михаил Колодко) появиться в городе, как тут же родилась «народная одесская примета»: если потереть нос бравого солдата, то минимум неделю будет везти во всем.

В общем, кто-то тер нос Швейку, кто-то просто любовался, но он вскоре был украден. Тогда его быстро отыскали полицейские. Они задержали ранее судимую 30-летнюю одесситку, которая и «стибрила» мини-памятник бравого солдата с улицы Дерибасовской. Тогда задержанная женщина пояснила, что похищенную бронзовую фигуру планировала в дальнейшем продать (ну, это и так понятно!).

Швейка снова водрузили на место. Но вот недавно он снова пропал. Владельцы Гамбринуса, между тем, очень надеются, что фигурка снова найдется.

Пока мы живем в ожидании возможности потереть на удачу нос Швейку, исчезла другая, более давняя, прикольная достопримечательность Одессы – висящая у Музея восковых фигур Баба Утя, в честь которой и был назван сам музей.

Честно говоря, висящая Баба Утя, которую то и дело переодевали в новое платье или костюмчик, смотрелась чуть страшновато (впрочем, как для кого), особенно сбоку: еще бы, висящая женщина.

И вот она… исчезла. Но рады отметить: как раз по этому поводу беспокоиться не стоит. Баба Утя «прописалась» в фойе Музея, то есть, ей просто-напросто «надоело висеть». Теперь она с улыбкой встречает гостей Музея восковых фигур, а не висит над его входом. Ну а чтобы все помнили, что заходят в Музей, по-прежнему носящий ее имя, над входом появился рисунок – силуэт той самой «исторической» одесской Бабы Ути.