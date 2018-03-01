 
Информация к новости
  • Просмотров: 132
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Куда же подевались два одесских «прикольных» памятника?

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Куда же подевались два одесских «прикольных» памятника?

Речь пойдет не об ахти каких одесских памятниках, скорее, «приколах», но все же… Тем паче, что Одессе без прикола – ну никак. За более глобальными событиями мы не сразу заметили, как в городе исчезли две настоящие изюминки.

Первым делом речь пойдет об исчезновении (кстати, не первом) крошечного памятника бравому солдату Швейку. Он появился, напомним, несколько лет назад в Одессе у входа в наш знаменитый «Гамбринус».

Кстати, появился не случайно. Его создатель, писатель Ярослав Гашек, однажды прочитал в разных газетах… собственный некролог. Причем, сразу в трех различных вариантах. Один из вариантов его «смерти» звучал примерно так: Гашек, мол, был убит во время драки с матросами в… одесском «Гамбринусе». В общем, Гашеку пришлось давать опровержение по поводу собственной смерти, а его герой Швейк «прописался» рядом с местом, в котором какому-то журналисту очень захотелось прославиться жареным фактом по поводу убийства писателя.

Не успела мини-скульптура Швейка (автор скульптуры – Михаил Колодко) появиться в городе, как тут же родилась «народная одесская примета»: если потереть нос бравого солдата, то минимум неделю будет везти во всем.

В общем, кто-то тер нос Швейку, кто-то просто любовался, но он вскоре был украден. Тогда его быстро отыскали полицейские. Они задержали ранее судимую 30-летнюю одесситку, которая и «стибрила» мини-памятник бравого солдата с улицы Дерибасовской. Тогда задержанная женщина пояснила, что похищенную бронзовую фигуру планировала в дальнейшем продать (ну, это и так понятно!).

Швейка снова водрузили на место. Но вот недавно он снова пропал. Владельцы Гамбринуса, между тем, очень надеются, что фигурка снова найдется.

Пока мы живем в ожидании возможности потереть на удачу нос Швейку, исчезла другая, более давняя, прикольная достопримечательность Одессы – висящая у Музея восковых фигур Баба Утя, в честь которой и был назван сам музей.

Честно говоря, висящая Баба Утя, которую то и дело переодевали в новое платье или костюмчик, смотрелась чуть страшновато (впрочем, как для кого), особенно сбоку: еще бы, висящая женщина.

И вот она… исчезла. Но рады отметить: как раз по этому поводу беспокоиться не стоит. Баба Утя «прописалась» в фойе Музея, то есть, ей просто-напросто «надоело висеть». Теперь она с улыбкой встречает гостей Музея восковых фигур, а не висит над его входом. Ну а чтобы все помнили, что заходят в Музей, по-прежнему носящий ее имя, над входом появился рисунок – силуэт той самой «исторической» одесской Бабы Ути.

Галерея

prev

Куда же подевались два одесских «прикольных» памятника?
Куда же подевались два одесских «прикольных» памятника?
Куда же подевались два одесских «прикольных» памятника?
Куда же подевались два одесских «прикольных» памятника?
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 