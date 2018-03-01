Банкротить – по-хитрому: чем опасен новый законопроект «коалиции»

Пока провластные СМИ по-голливудски отвлекают развлекают украинцев ужастиками о «предотвращенной атаке» Н. Савченко на Верховную Раду, в стенах этого органа законотворчества депутаты провластной «коалиции» споро готовят согражданам сюрприз, могущий стать для многих – роковым: в угоду кредиторам «улучшают» процедуры банкротства физических лиц. Соответствующий законопроект № 6080 был принят в первом чтении 20 марта.

Вот вам, бабушки, и – «Черный день»!

В Украине представители старшего поколения, дивя оптимистов, панически боятся, накопив долги, угодить в «кабалу». Поэтому – спешат оплачивать в срок по счетам «за ЖКХ», даже лишая себя жизненно необходимого полноценного питания. А «потребительских кредитов» – сторонятся, как черт – ладана: предпочитают терпеть бытовые неудобства, ходить в старомодных, поношенных, латаных одежках. Однако ныне властьимущие, имея позиционное превосходство, смогли многократными повышениями цен и обесцениванием пенсий довести миллионы нетрудоспособных украинцев до «черты бедности». А угодившим в ряд «неплатежеспособных» готовят испытание – «банкротством».

«Банкротами» (от итальянской фразы bancarotta — «сломанная скамья») в Европе прозвали предпринимателей и иных плательщиков, отказывающихся в установленные сроки внести полагающиеся платежи. Эта проблема известна с давних времен и имеет два основных пути решения: либо принудительное отнятие у должника имущества и даже принуждение его к работам (вплоть – до обращения в особую категорию рабов, которых тысячу лет назад на Руси называли «закупами»), либо – узаконенная отмена долговых обязательств. Реформу второго типа впервые провел в VII веке до н. э. политик Солон, став архонтом-эпонимом Афин, и его пример многие в Греции до сих пор считают – заслуживающим повторения.

Но в Украине ныне законами ведают послушные кураторам Запада и лояльные крупным бизнес-группам. А те настроены решать проблемы – за счет массы рядовых украинских плательщиков, и их подход воплощен в проекте «Кодекс Украины по процедуре банкротства». Его соавторами выступили 26 народных депутатов из провластных фракций: в их числе – «фронтовик» А. Иванчук (первый в этой компании) и одессит Г. Чекита (из БПП).

Задумки беспощадных новаторов

В Украине с января 2013 г. обновлена редакция закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Призванный улаживать споры между бизнесменами, этот нормативный акт достаточно лоялен к должникам и мало касается граждан, как физических лиц. Эти «недостатки» и взялись устранить Иванчук и Ко, указав в Пояснительной записке цели проекта:

«підвищення… рівнязахищеностіправ кредиторів, вдосконалення... продажу майна боржника на аукціоні, ... виконанняконтрактів та судовихрішень, врегулюваннявідносинщодовідновленняплатоспроможностіфізичнихосіб, які... потребуютьдопомоги з боку держави».

Процедуры банкротства авторы намерены «исправить» – к выгоде кредиторов и повысив значимость законов в этой сфере до статуса особого «кодекса». При этом предлагают серию важных новаций. Так, из статьи 212 Хозяйственного кодекса хотят удалить применение к неплатежеспособным должникам такой меры, как «мировое соглашение».

В Гражданский кодекс Украины добавляют статью 48-1, позволяющую открывать дела о банкротстве против физических лиц (неспособных «погасить» долги). Зато из статьи 191 удаляют норму о государственной регистрации прав на земельные участки и недвижимое имущество предприятий. И меняют (в ст. 520) порядок замены должника в обязательствах.

Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины дополняют нормами о применении компьютерной «системы автоматизированного ареста средств» на банковских счетах и в электронных реестрах должников и «немедленном» выполнении иска кредитора после ареста средств должника.

Из закона «Про ипотеку» исключают базовую норму (!) о «предмете ипотеки» (ст. 5). А вместо реальной стоимости предмета ипотеки предлагают (в ст. 18) учитывать сумму, на которую застрахован предмет ипотеки. Поскольку обычно «страховка» не покрывает всю стоимость имущества, это позволяет кредиторам отнимать его у должников – по дешевке…

Оценка ГНЭУ: вернуть проект авторам на «доработку»

Согласно давно установленной процедуре все проекты сменяющихся в Раде «законотворцев» подлежат проверке специалистами Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) Аппарата Верховной Рады. Эксперты О. Куципак и И. Крегул выявили в «шедевре» Иванчука и Ко массу несоответствий законодательству Украины и выдали рекомендацию: «поданий законопроект доцільнонаправити на доопрацювання з урахуваннямвисловленихзауважень і пропозицій».

Специалисты раскритиковали среди прочего и предлагаемую новацию создания «системы автоматизированного ареста средств» с участием судей. Еще более детально были отмечены предлагаемые ущемления прав физических лиц-должников.

Ведь в статье 152 этой «иванчуковщины» предложено одной из мер наказания… запрещать им продолжать заниматься независимой профессиональной деятельностью в качестве адвокатов, нотариусов, частных исполнителей и ряда других. Но это явно противоречит нормам статьи 43 Конституции Украины и здравому смыслу: как такие деятели смогут возвращать долг, если им мешать работать по специальности?

Отвергнута и новация запрещать «реструктуризацию» или прощение долгов по кредитам, полученным на отдых, развлечения, приобретение предметов роскоши. При том, что такие позиции можно трактовать достаточно вольготно: телевизор, например, не является предметом «первой необходимости», а квартиру улучшенной планировки – кто-то сочтёт «роскошью»…

С другой стороны, эксперты выявили лазейку, которую авторы «кодекса банкротств» создали для уклонения недобросовестными должниками от своих обязательств путем «фиктивных банкротств» (что стало распространенной формой мошенничества в отношениях юридических лиц).

В процедуре исполнения судебных дел по банкротствам физлиц эксперты отвергли и новацию наделять избыточными правами назначаемых «арбитражных управляющих». И указали ряд коррупционных рисков диктата таких «арбитров», что является не игрой воображения, а знанием недавней действительности: в начале ХХI в Украине через процедуру «банкротств» были вредительски разграблены и уничтожены при соучастии арбитражных управляющих имущественные комплексы тысяч заводов, фабрик и иных предприятий.

Первый-автор – «виртуоз»

К сожалению, депутаты «коалиции» проигнорировали мнение экспертов ГНЭУ и приняли этот проект «в первом чтении». Отчасти это вызвано тем, что «профильный» комитет (по вопросам экономической политики) Верховной Рады возглавляет инициатор этого проекта А. Иванчук, а ряд других членов комитета вошли в число соавторов. И эти «самокритики» утвердили на заседании вверенного им комитета угодное им заключение и «компромиссный» проект постановления парламента о том, что этот сомнительный проект «доработать» надо, но – перед «вторым чтением», а пока можно принять «за основу» то, что есть. Так и протаскивают в «нормы законодательства» вредные новации.

А в данном случае важную роль играет личность инициатора «кодекса о банкротствах»: уроженец Ивано-Франковска депутат Иванчук – важный член команды «Народного фронта» и давний младший компаньон экс-премьер-министра А. Яценюка. Сотрудничать они начали в 1990-х, когда вместе учились на юридическом факультете Черновицкого университета (Яценюк с сыном тогдашнего главы области И. Гнатишина учредил в 1992 г. аудиторскую фирму «ЮрексЛтд.», привлекавшуюся к оформлению разных «злачных» сделок, пока Гнатишина-старшего не отправили послом в Молдавию). Иванчука, как верного помощника, А. Яценюк устраивал на должности: вице-президента «ЮрексЛтд.», начальника Коломыйского отделения банка «Аваль», вице-президента НАК «Энергетическая компания Украины», директора ГПВД «Укринтерэнерго», и. о. председателя партии «Фронт змин» и, наконец, народного депутата (от партий «Батькивщина» и «Народный Фронт»).

В парламенте А. Иванчук старательно отрабатывал «высокое доверие» своего босса-сотоварища и даже ославился своеобразным рекордом в голосовании за отсутствующих однопартийцев, что регламентом запрещено: весной 2014 года успел «накнопкодавить» сразу за пятерых. Ту виртуозную операцию сняли на видео и опубликовали в Интернете.

Зато не блистает успехами этот «фронтовик» в законотворческом деле (даже заняв пост главы парламентского комитета). Отчасти на то повлияла отставка А. Яценюка с поста премьера в апреле 2016 года, после чего, как сообщали инсайдеры, А. Иванчуку приходится опасаться визитеров из правоохранительных органов. Ведь помимо происков неприятелей А. Яценюка есть у А. Иванчука и собственные «проколы» в бизнесе. Так, достоянием гласности стали аферы, организованные с участием подконтрольных ему торговых фирм и партнеров по сахарному бизнесу: от имени завода «Владимирцукор» пытались в 2011 г. присвоить 170 млн. грн. из Аграрного фонда, а за счет «Гороховского сахарного завода» взяли в «Ощадбанке» и не вернули кредит 15 млн. грн., ради чего завод списали в банкроты.

Поэтому тему реальных и фиктивных банкротств А. Иванчук знает не только в теории. Этот «фронтовик» зачем-то занялся кодификацией и совершенствованием правил банкротства. Зачем это небедному парламентарию – спросить у автора законопроекта №6080 вправе любой гражданин Украины, направив запрос на электронный адрес: Ivanchuk.Andrii@rada.gov.ua