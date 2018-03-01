Разочарование как политическая технология

«Не разум испытывать верой, но веру испытывать разумом, ... уповая не на разум свой, а на истину, потому что разум гордится, а истина Господня во веки пребывает»

митрополит Стефан (Яворский)

«Камень веры»

Люди часто меня спрашивают: «Что происходит в этой стране? Почему власть так поступает с нами? Что мы им такого сделали, что они так сильно нас ненавидят?» Многие привыкли, что государство – их друг и партнер, оно должно помогать и заботиться о своих гражданах. Но поступки нынешнего постмайданного государства сегодня приводят в смятение мыслей и чувств большинство граждан Украины.

Правительство делает сегодня прямо противоположное ожиданиям людей. С 1 апреля опять увеличивается цена на газ и электричество для людей. Отменен бесплатный проезд для пенсионеров в гортранспорте под видом так называемой монетизации. Доктор Смерть (Супрун) пытается максимально снизить население страны с помощью медреформы и прививок. Порошенко называет Гонтареву, угробившую банковскую систему страны, – лучшим банкиром Украины.

Люди ошеломлены теми шагами, которые предпринимает власть против своих граждан. Многие перестают верить своим глазам и ушам. Многие помышляют об эмиграции (в год уезжает до миллиона человек). Такое ощущение, что государство теперь – враг своему собственному народу. Смело можно говорить о геноциде, развязанном украинской властью против жителей этой страны (скоро к нему добавится и языковой этноцид русскоязычных, с принятием законопроекта № 5670-д «о тотальной украинизации»).

Вспоминается режим «красных кхмеров» Пол Пота, уничтоживший четверть населения своей страны Кампучии (Камбоджи) в 1970-х гг. Что со всем этим делать? Как говорил Б.Спиноза: «Не плакать, не смеяться, но ПОНИМАТЬ». Чтобы адекватно понять происходящее, необходимо «зреть умными очами», т.е., увидеть во всем происходящем определенную технологию, реализуемую кем-то (скорей всего, спецслужбами Запада) и взятую из арсенала социально-психологических наук. На память приходит Гарольд Гарфинкель (1917-2011) и его ЭТНОМЕТОДОЛОГИЯ, которую он разработал во второй половине ХХ в.

Фоновые ожидания и гарфинкелинг

Этнонаука Гарфинкеля возникла из культурной антропологии, она изучает примитивные общества, их магию, шаманство и т.д. Потому что этнометоды – свойственны современным высокоразвитым культурам, они находят свое отражение в методах организации практической повседневной деятельности.

Этнометодология занимается эмпирическими исследованиями практического функционирования обыденных типов, которые Гарфинкель назвал «фоновыми ожиданиями». Эти типы представляют собой неосознаваемые и не подвергаемые рефлексии самим человеком фоновые ожидания относительно того, как должна протекать его повседневная жизнь.

В ходе изучения фоновых ожиданий сложился особый тип социально-психологического экспериментирования, получивший название «ГАРФИНКЕЛИНГ», который заключается в сознательном нарушении экспериментатором нормального хода повседневных взаимодействий.

Этнометодология

Проводя эксперименты такого рода, в социальную реальность вторгаются, чтобы выяснить методы конструирования людьми социальной реальности. Цель эксперимента – нарушить привычные процедуры таким образом, чтобы процесс конструирования или реконструирования повседневности можно было наблюдать и изучать. В своей работе «Исследования по этнометодологии» (1967) Гарфинкель привел ряд примеров такого рода экспериментов. Он как-то попросил своих студентов некоторое время – от 15 минут до 1 часа – вести себя дома как квартиранты и действовать на основании этого допущения. «Их проинструктировали, чтобы они были сдержаны и вежливы. Им следовало избегать привычного общения с домашними, придерживаться формального стиля беседы, разговаривать только в том случае, если с ними заговорят». В подавляющем большинстве случаев родственники были ошеломлены таким поведением: «Отчеты были полны сообщениями об изумлении, озадаченности, потрясении, беспокойстве, замешательстве, гневе и обвинениями в адрес студентов со стороны их близких в недоброжелательности, неуважительном отношении, эгоизме, непорядочности или невежливости». Эти реакции показывают, насколько важно, чтобы люди действовали в соответствии с общепринятыми представлениями о нормах поведения.

Больше всего Гарфинкеля интересовало, как члены семей пытались с помощью здравого смысла справиться с такой нестандартной ситуацией. Они требовали от студентов объяснить их поведение. Их вопросы подчас подразумевали попытку истолкования такого неадекватного поведения: «Тебя что, уволили?» «Ты заболел?» «Ты действительно сошел с ума или ведешь себя так просто по глупости?» Родственники также пытались понять странное для них поведение, исходя из мотивов, усвоенных ими ранее. Например, полагали, что дочь-студентка ведет себя столь необычно, поскольку перетрудилась или повздорила с женихом.

Эти объяснения позволяют участникам – в данном случае членам семьи – думать, что при нормальных обстоятельствах взаимодействие было бы обычным. Если студент не признавал обоснованности таких объяснений, родные уходили, уединялись, осуждали «нарушителя» или отвечали ему тем же. Обстановка эмоционально накалялась, поскольку все усилия восстановить порядок, попытавшись придумать объяснение, студентами отвергались. Родные чувствовали, что для восстановления равновесия нужны иные высказывания и действия: «Оставь его в покое, у него опять такое настроение». «Почему ты постоянно нарушаешь семейную гармонию?» «Мне надоели твои штучки, если ты не можешь относиться к матери подобающим образом – уходи отсюда!»

В конце концов, студенты рассказали своим родственникам и близким о проводимом эксперименте, и в большинстве случаев гармония была восстановлена. Однако в некоторых семьях напряженные отношения еще какое-то время сохранялись.

Эксперименты с нарушением привычного порядка проводились для того, чтобы продемонстрировать, каким образом люди упорядочивают свою повседневную жизнь. В результате было обнаружено, что социальная жизнь отличается гибкостью, поскольку субъекты пытались незамедлительно нейтрализовать нарушение, т.е. сделать ситуацию объяснимой с точки зрения привычных представлений.

Очевидно, что реакция людей на эти нарушения много может сказать о том, как они направляют течение своей повседневной жизни. Эти эксперименты кажутся невинными, но иногда они приводят к весьма сильным эмоциональным реакциям, которые и показывают, насколько людям важно, чтобы выполнялись привычные, общепринятые действия.

Обнаружилась связь фоновых ожиданий с «моральными эффектами». В гарфинкелинге главное было в том, чтобы, разрушив фоновые ожидания, сделать среду взаимодействия бессмысленной, лишить объекты и явления привычных им повседневных функций. «Поведение, ориентированное на такую бессмысленную среду, – писал Г.Гарфинкель, – обнаруживало свойства смущения, неуверенности, внутриличностного конфликта, психосоциальной изоляции, острой и немотивированной тревоги, сопровождаемые различными симптомами острой деперсонализации». Эти признаки свидетельствуют о первостепенной важности фоновых ожиданий, этих фундаментальных латентных структур социальной жизни. Гарфинкель приводит пример пожилой леди в домашнем халате, которая ходила по развалинам улиц разбомбленного Лондона и спрашивала пожарных, где она может взять чашечку горячего свежего кофе. На удивленные взгляды занятых пожарных она отвечала, что каждое утро вот уже 50 лет она вставала с постели со своим покойным мужем (погибшим при бомбежке) и пила кофе. Она поняла это только после того, как ее дом был уничтожен фашистской бомбой.

Гарфинкелинг над Украиной

Украина сейчас – это территория нового раздела сфер влияния между усиливающимся Евразийским союзом и сокращающимся Евросоюзом. Где пройдет эта граница, зависит от того, станет ли Украина частью Европы. Не станет. Для ЕС сейчас важнее удержать в своей орбите Польшу, Венгрию, Румынию. Сможет ли Украина оставаться самостоятельной без ЕС и России? Не сможет. Поэтому будет склоняться к вхождению в Евразийскую зону. Но в Украине сейчас очень высок националистический фактор, радикализм. Как-то он должен «выгнить». Но, пока этого не случилось, постмайданная власть в своей агонии специально выбивает почву из-под ног населения страны, целенаправленно уничтожая сложившиеся веками фоновые ожидания, чтобы посеять хаос в стране, уничтожить стабильные правила игры в обществе и рамочный порядок в бизнесе, доводя жителей страны до безумия и помешательства. Царит социальный нигилизм, сеется взаимная вражда и ненависть по расовым признакам.

Украинская власть не видит никаких других способов повысить привлекательность и конкурентоспособность украинского языка, как путем государственного насилия, лишив его конкурентной среды и навязав иноязычным согражданам.

Карманные партии цапаются в прямом эфире как враждебные, хотя финансируются из одного и того же кармана олигархата. И все это делается по прямой указке западных спецслужб из Вашингтонского обкома, где засели ученики Гарфинкеля, которые в свое время хорошо учили социологию в колледже. Именно оттуда осуществляется гарфинкелинг целой страны прямо у нас на глазах. Мы просто подопытные белые лабораторные мыши в кризисном эксперименте современных масонов.