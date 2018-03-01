Пятая седмица: читаем канон, хвалим Богородицу и вспоминаем Марию Египетскую

Как мы уже писали, каждая из недель (седмиц) Великого поста знаменуется воспоминанием какого-либо важного события в жизни церкви или святого человека, чей подвиг церковь почитает как особо значимый для всех христиан.

Наступившая неделя насыщена такими знаковыми моментами.

Мариино стояние

Вечером в среду пятой седмицы Великого поста – 21 марта – в православных храмах вновь читается Покаянный канон Андрея Критского, только теперь не по частям, как на первой неделе, а целиком, а также читается житие преподобной Марии Египетской. Эта особенная великопостная служба называется Мариино стояние.Это богослужение посвящено подвигу преподобной Марии Египетской – удивительной святой, которая после греховной молодости 47 лет провела в пустыне в подвиге покаяния. Память святой Марии чтится 14 апреля, а также в воскресенье и четверг 5-й седмицы Великого поста.

Суббота акафиста

Другое название – похвала Пресвятой Богородицы – название праздника и чинопоследования православной церкви, совершаемого в субботу пятой седмицы Великого поста (служится обычно в пятницу вечером).

В этот день святая церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице. Праздник этот установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов. Богослужение очень необычное и красивое, акафист, разделенный на несколько частей, читается поочередно перед несколькими чтимыми иконами Божьей Матери. Таким чином акафист Богородице читается единожды в году, только в этот день.

Итак, субботний день 24 марта 2018– Суббота акафиста.

Следующее за ней воскресенье, выпадающее в 2018 году на 25 марта, пятое воскресенье Великого поста, называется неделей преподобной Марии Египетской, долгие годы в одиночестве в пустыне каявшейся за свои тяжкие грехи и по своим молитвам обретшей прощение и близость к Господу.

За что мы ее чтим?

История преподобной Марии Египетской, пожалуй, самый яркий пример того, как через усиленный пост человек способен с Божией помощью вывести свою жизнь к свету даже из самых страшных и беспросветных духовных тупиков.

Мария родилась в пятом веке в Египте и была, что называется, «трудным ребенком». В 12 лет девочка убежала из дома и отправилась на поиски приключений в Александрию – самый крупный город Империи после Рима. Там все ее приключения очень скоро свелись к обыкновенному разврату. Семнадцать лет она провела в непрерывных блудных похождениях. Блуд не был для нее способом заработка: в нем несчастная девушка находила единственный и главный смысл своего существования. Со своих знакомцев Мария не брала ни денег, ни подарков, рассудив, что таким образом она привлечет к себе больше мужчин.

Однажды она попала на корабль, перевозивший в Иерусалим паломников. Но совсем не для поклонения христианским святыням отправилась Мария в это плавание. Ее целью были молодые паломники и моряки, с которыми она все время путешествия провела в привычных забавах. Прибыв в Иерусалим, Мария и здесь продолжала развратничать, по своему обыкновению.

Но однажды, во время большого праздника, она из любопытства решила зайти в Иерусалимский храм. И с ужасом обнаружила, что не может этого сделать. Несколько раз она пыталась вместе с толпой паломников попасть внутрь храма. И каждый раз, как только ее нога касалась порога, толпа отбрасывала ее к стене, а все остальные беспрепятственно проходили внутрь.

Марии стало страшно, и она заплакала.

В притворе храма висела икона Богородицы. Мария никогда раньше не молилась, но теперь перед иконой она обратилась к Божией Матери и поклялась изменить свою жизнь. После этой молитвы она снова попробовала переступить порог храма – и теперь благополучно прошла внутрь вместе со всеми. Поклонившись христианским святыням, Мария отправилась к реке Иордан. Там, на берегу, в небольшой церкви Иоанна Крестителя она причастилась Тела и Крови Христовых. А на следующий день переправилась через реку и ушла в пустыню для того, чтобы уже никогда не возвращаться к людям.

Но даже там, вдали от привычных соблазнов большого города, Мария не нашла себе покоя. Мужчины, вино, разгульная жизнь – всего этого в пустыне, конечно же, не было. Но куда можно было убежать от собственного сердца, которое помнило все греховные удовольствия прежних лет и никак не хотело от них отказываться? Блудные желания терзали Марию и здесь. Бороться с этой бедой было невероятно трудно. И всякий раз, когда у Марии уже не оставалось сил противиться страсти, ее спасала память о клятве перед иконой. Она понимала, что Матерь Божия видит все ее поступки и даже мысли, обращалась в молитве к Богородице и просила помощи в исполнении своего обещания. Спала Мария на голой земле. Питалась скудной растительностью пустыни. Но полностью избавиться от блудной страсти она смогла лишь через семнадцать лет такой напряженной борьбы.

После этого она провела в пустыне еще два десятилетия. Незадолго до своей кончины Мария впервые за все эти годы встретила среди песков человека. Это был странствующий монах Зосима, которому она и рассказала историю своей жизни. К этому времени Мария Египетская достигла удивительных высот святости. Зосима видел, как она переходила реку по воде, а во время молитвы отрывалась от земли и молилась, стоя на воздухе.

Имя Мария в еврейском языке означает – госпожа, хозяйка. Всей своей жизнью Мария Египетская засвидетельствовала, что человек действительно является хозяином своей судьбы. Вот только распорядиться ею можно очень и очень по-разному. Но все же возможность с Божией помощью изменить себя к лучшему остается у каждого даже на самых запутанных житейских дорогах.

Нельзя не вспомнить о святых, чьей памяти посвящены другие воскресные дни Великого поста. Это святитель Григорий Палама и преподобный Иоанн Лествичник. Кто были эти люди, и самое главное – к чему же призывают нас эти имена, о чем напоминают, на что указывают?

Созерцатель Фаворского света

Святитель Григорий Палама был епископом города Фессалоники уже на закате Византийской империи, в XIV веке. В Церкви он почитается как участник и победитель одного из самых сложных богословских споров в истории христианства. Не вдаваясь в тончайшие оттенки этой полемики, можно объединить их общим вопросом: каким образом сотворенный Богом мир связан со своим Создателем и существует ли эта связь вообще; или же Бог настолько далек от мира, что познать Его человек может лишь после собственной смерти, когда его душа покинет этот мир?

Святитель Григорий Палама выразил свою точку зрения на это в блестящей формулировке: «Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям». Явлением этих нетварных (то есть, несотворенных, божественных) энергий он считал Фаворский свет, который видели апостолы во время преображения Иисуса Христа, а также свет, который открывался некоторым христианским подвижникам в результате высокой чистоты жизни и длительных аскетических упражнений. С этой точки зрения весь наш огромный мир существует благодаря творческим энергиям Бога, непрерывно поддерживающим этот мир в бытии. Мир не является частью Бога. Но и не отделен от Него совершенно. Их связь можно уподобить звучащей музыке, которая не является частью музыканта, но в то же время является осуществлением его творческого замысла, и звучит (то есть – имеет бытие) лишь благодаря творческому действию ее исполнителя.

Именно Григорий Палама наиболее полно выразил церковное понимание этих важнейших для каждого христианина вопросов. Поэтому церковь и чтит его память во вторую неделю Великого поста.

Игумен Синайской горы

Преподобный Иоанн, прозванный Лествичником, родился около 570 года и всю свою жизнь провел в монастыре, расположенном на Синайском полуострове. Иоанн пришел туда шестнадцатилетним юношей и с тех пор никогда уже не покидал святую гору, на которой пророк Моисей когда-то получил от Бога десять Заповедей. В 75-летнем возрасте Иоанн против своего желания был возведен в должность начальника Синайской обители. В этот период им была написана удивительная книга. История ее создания такова. Однажды иноки монастыря, расположенного в двух днях пути от Синая, прислали Иоанну письмо с просьбой составить для них руководство в духовно-нравственной жизни. В письме они называли такое руководство надежной лестницей, по которой им можно было бы безопасно восходить от земной жизни к духовному совершенству. Иоанну понравился этот образ. Откликнувшись на просьбу собратьев, он написал книгу, которую так и назвал – Лествица (лестница). Вот лишь несколько мыслей Иоанна Лествичника, которые по-прежнему остаются актуальными для каждого внимательного к себе человека:

«Тщеславие выказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост – тщеславлюсь, и скрывая пост от других, опять тщеславлюсь – благоразумием. Одевшись в красивую одежду, побеждаюсь любочестием, и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану? Попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу? Опять предаюсь ему. Куда ни поверни эту колючку, она всегда встанет шипом кверху»

«…Никогда не стыдись того, кто перед тобою злословит ближнего, но лучше скажи ему: «Перестань, брат, я ежедневно падаю в лютейшие грехи и как я могу его осуждать?» Ты сделаешь таким образом два добра и одним пластырем исцелишь и себя и ближнего».

И хотя книга эта появилась 14 веков назад, ее до сих пор с огромным интересом и пользой для себя читает множество христиан во всем мире. Причина такой популярности – удивительно простой и доходчивый язык, которым святой Иоанн сумел объяснить сложнейшие вопросы духовной жизни.

Поэтому церковь чтит память ее автора, называя именем преподобного Иоанна четвертую Неделю Великого поста.