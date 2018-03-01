Воспользовавшись мобильным приложением «Легальный акциз», граждане направили в фискальную службу 28 жалоб

Такое количество сообщений поступило за первую неделю работы мобильного приложения «Легальный акциз», которое призвано противодействовать незаконному обороту подакцизной продукции.

Жалобы касаются субъектов хозяйствования, расположенных во всех районах города Одессы (Приморский - 8, Киевский - 6, Суворовский - 4 и Малиновский - 3), а также в Беляевском и Лиманском районах области.

В онлайн-режиме граждане сообщили о фактах реализации алкогольной и табачной продукции без марок акцизного налога, без разрешительных документов (лицензий), продаже подакцизной продукции несовершеннолетним и невыдачу фискального чека.

Вся полученная информация проверяется и обрабатывается Главным управлением ГФС в Одесской области совместно с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области, после чего будут применены соответствующие мероприятия реагирования.

Кроме того, граждане, которые прислали информацию о возможных нарушениях, имеют возможность через мобильный телефон наблюдать и контролировать результаты проведенной фискальной службой и Национальной полицией работы.

Загрузить приложение «Легальный акциз» на мобильный телефон можно через Play Market или App Store.

Более детально о возможностях мобильного приложения «Легальный акциз» в видеролике.