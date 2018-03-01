«Договорняки», квоты – зависимость

Верховная Рада наконец отправила в отставку Валерию Гонтареву и назначила главой Национального банка Украины Якова Смолия. Но этому предшествовали две недели «договорняков» и раздела квот. В итоге все получили желаемое. «Народный Фронт» провел на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека своего кандидата Людмилу Денисову. А Блок Петра Порошенко получил пост главы Счетной палаты, который занял Валерий Пацкан. К слову, из десяти членов Счетной палаты не оказалось ни одного представителя от оппозиции. Таким образом, власть будет сама себя контролировать, что далеко не соответствует европейским стандартам, к чему она так стремится. Людмила Денисова написала заявление о выходе из «Народного Фронта». Однако только после того, как была назначена омбудсменом. Вероятно, до последнего «фронтовики» опасались так называемого «кидка». Новоиспеченный глава НБУ Яков Смолий заявил, что продолжит прежнюю политику Национального банка. Получается, что будет продолжена политика Валерии Гонтаревой. А это значит, что Национальным банком опять будет управлять Петр Порошенко. Все эти «договорняки» и квоты – пережиток советской эпохи, хотя Украина, по словам ее руководства, идет в Европу. А в результате – полная зависимость от того, кто наверху. Скорее всего, так будет и с обновлением Центризбиркома. И с назначением отсутствующих министров. К примеру, министра аграрной политики и продовольствия. Прежнего министра тоже назначали по квоте. И теперь получили то, что получили. У представителей правящей коалиции главная задача - расставить на руководящие посты своих людей. Как гласит народная мудрость, ворон ворону глаз не выклюет.