В Одесской области молодой парень убил пенсионерку за… восемьдесят гривен

По информации Прокуратуры, преступление произошло 22 марта в Рени. Двадцати пяти летний преступник ночью проник в дом пенсионерки, а когда та проснулась и увидела «гостя», тот ударил ее ножом в шею.

Пострадавшая еще успела выскочить на улицу и позвать на помощь, но потом потеряла сознание и умерла.

При этом добыча преступника составила лишь восемьдесят гривен и мобильный телефон.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Теперь за содеянное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно решению суда, он помещен в СИЗО.