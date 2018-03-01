В Одесской области затопило еще один населенный пункт

На сей раз – село Новосельское Ренийского района. По информации ГСЧС, там затоплено уже сорок домохозяйств на общей площади семнадцать гектаров.

Для откачивания воды привлечена спецтехника не только Ренийского, но и соседнего Измаильского района.

Всего задействовано шесть единиц техники и четырнадцать человек личного состава.

Отметим, что в данном случае причиной подтопления стал не весенний паводок, а повышение уровня грунтовых вод.

Чем вызвано столь резкое и значительное повышение, пока неизвестно.