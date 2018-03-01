Триллер сменяет комедию ВИДЕО

Основная цель обвинения Савченко в госизмене, та же, что и с Михаилом Саакашвили — отобрать голоса у оппозиции. И в первую очередь у Юлии Тимошенко. «Одно шоу по сценарию Банковой «Саакашвили» отыграли и закрыли по причине низких рейтингов, теперь начинают новый проект «Савченко», опять-таки, авторства администрации президента», — заявил в эфире NewsOne политический эксперт Дмитрий Корнeйчук.

«Сценарий предусматривает, чтобы Надежда Савченко стала таким кандидатом от народа, бывшим военным, отсидевшим в застенках в РФ. Из нее хотят сделать воплощение мечты всех украинцев — взорвать эту Верховную Раду», — сказал эксперт.

«Шоу должно быть красочным», поэтому, как сказал политолог, депутатскую неприкосновенность с Савченко снимут. «На самом деле, весь этот цирк прикрывает подготовку власти, не имеющей рейтинга, к выборам на фоне негативных тенденций в экономике»,— резюмировал Корнейчук.

Если вы заметили, то Голливуд давно не выпускает строго ограниченные одним жанром фильмы. Как правило, это переплетение жанров драма, комедия, мелодрама, триллер и еще бог знает, что в одном флаконе. С точки зрения кинематографистов, такой прием должен демонстрировать необычайную подвижность и динамичность развития сюжета. Это механизм вовлеченности зрителя в современном кино.

Сценарное управление избирательной кампанией – еще один современный стандарт политических технологий, пришедший к нам с Запада, и судя по всему, уже освоенный пиарщиками Банковой.

Необходимо признать, нами управляют наперсточники из 90-х, они вооружились современными избирательными технологиями и генерируют сверхдоходы, монетизируя власть.

Правящая верхушка так и не нашла место страны в мире будущего, по этой же причине не сформулирован план модернизации страны, а раз его нет, то и реформы никогда не пойдут на пользу.

Даже если себе представить, что коллективный Запад будет и дальше финансово поддерживать существующую в Украине систему,все равно, властью будет продолжаться поиск новых источников финансирования своего сытого существования. Базовый рабочий механизм системы— извлечение и перераспределение ренты.

Ею могут стать только имущество и доходы граждан, а методами конфискации — налоги на недвижимость, землю, коммунальные тарифы, вовлечение граждан в кредитную петлю, обложение «самозанятых», акцизы и штрафы.

Подати, изъятия, коммерциализация общественных благ и протесты против всего этого вот — основные социальные сюжеты ближайшего времени.

Усиление фискального гнета спровоцирует рост левых настроений и спроса на равноправие, и власть это понимает. Именно поэтому, Илья Кива уже «заряжен» Аваковым на руководство Социалистической партией Украины.

Базовый страх любой власти,- страх перед организованным протестом. Но нынешняя власть этого не боится, закаленная в горниле постмайдановской нестабильности, она уверовала в свои безграничные возможности по управлению хаосом, через манипуляцию общественным сознанием.

Однако, коллективная бюрократия всегда делает не то, что требуется, а то, что может: в любой ситуации она может оперировать только теми инструментами, которыми располагает. Сегодня этот ресурс почти исчерпан, а в информационной сфере не поддается тотальному контролю. Единственный способ удержать внимание аудитории именно на своем контенте, это поднятие градуса безумия. Вот откуда берется трэш-сообщения о подрыве Верховной рады и т.п. Закончу словами известной песенки: «Толи еще будет ой, ой, ой…».