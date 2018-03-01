Одесской области срочно необходимы средства на ремонт дунайских дамб и шлюзов

С соответствующей просьбой губернатор области Максим Степанов обратился в Кабмин. Как было отмечено в ходе пребывания Максима Степанова в наиболее паводкоопасном месте – Вилково, на эти цели, по предварительным подсчетам, необходимо, 117 миллионов гривен.

По мнению главы региона, необходимые средства можно взять, как из резервного фонда Кабмина, так и из природоохранного фонда Министерства экологии.

Как отметил губернатор, многие участки придунайских дамб и шлюзов уже более семидесяти лет и они находятся в аварийном состоянии.

И если не принять меры, то они могут оказаться прорваны, и ущерб будет исчисляться миллиардами гривен.

Отметим, что по имеющимся данным, протяженность придунайских дамб и шлюзов составляет более двухсот километров и они защищают территорию сразу трех районов –Ренийского, Измаильского и Килийского.

Из них, по меньшей мере, пятнадцать участков гидрологических сооружений находятся в аварийном состоянии.