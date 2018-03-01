Все во имя олигархов, все во благо монополистов

Из учебников политэкономии известно, что миром правят не крупные политики, а крупные финансовые воротилы, политики лишь исполняют их волю. К примеру, в настоящее время у руля США стал коммерческий магнат Дональд Трамп. Казалось, что Америка теперь будет развиваться независимо от крупного бизнеса. Но как только новый президент США решил было проводить свою, независимую экономическую политику, против него сразу же восстал весь олигархический капитал, который многие десятилетия срастался с правительством. Ведь не секрет, что многие сенаторы и конгрессмены страны или сами имеют крупный бизнес, или ставят на все крупные посты своих представителей. Поэтому независимая политика президента-олигарха была обречена. Его первые попытки выполнять свои предвыборные обещания по созданию новых рабочих мест, возращению капитала в страну, развитию новой международной политики были встречены в штыки американским бомондом. Когда Трамп решил было воспротивиться давлению со стороны, ему пригрозили импичментом, и он приутих, или затаился до лучшего времени. Но строптивому президенту было ясно указано, кто в доме хозяин.

Такой расклад политической власти во всех капиталистических странах.

Украина хотя и «молодая» страна, ставшая на путь рыночной экономики и лишь стремящаяся к капиталистическому укладу, но и она уже полностью освоила правила формирования правительственных эшелонов власти. Правда, в первые годы обретения независимости в Украине были еще сохранены старые демократические принципы формирования власти и выборов депутатов во все советы. Помните, как в первый и частично во второй созывы Верховной Рады были избраны многие наши коллеги – журналисты областных газет. Попали тогда в Раду и простые работники различных сфер.

В это время новоявленные отечественные олигархи были заняты своим делом – сколачиванием капитала за счет приватизации крупнейших заводов, фабрик, других производственных предприятий, шахт и прочее. Но как только они завершили передел капитала, поняли, что пора брать власть в свои руки, иначе будет поздно. Иначе депутаты от станка, плуга и творческая интеллигенция прочно и невозвратимо аккумулируют власть. Тогда они начали сами пробиваться в советы разных уровней, входить в состав центрального и местных правительств. И сразу же изменились условия выборов в депутаты. Начались подкупы избирателей, сначала мелкими подачками в виде продуктовых наборов, а затем уже дошло до денежного подкупа. Олигархам, обладающим большим капиталом, теперь нужна была власть, чтобы с ее помощью приумножать свой капитал.

Если посмотреть составы Верховной Рада всех созывов, то нетрудно заметить, как среди депутатов все больше появлялось олигархов. Что, они такие деятельные и заметные политики? Нет! Просто у них сейчас достаточно средств, чтобы оплатить большие расходы на избирательную компанию и задобрить избирателей различными подачками. Недавно я был свидетелем разговора двух женщин. Одна из них жаловалась, что в доме разбита входная дверь, и куда бы они не обращались – никакой реакции. Вторая женщина и говорит ей: «Скоро начнется новая избирательная компания, вы попросите будущих кандидатов в депутаты, и те обязательно вам помогут». Женщина права – это единственный, хотя и кратковременный, но верный способ решения неотложных проблем. А после выборов редко кого из депутатов найдешь, а уж о том, чтобы с его помощью решить неотложные проблемы – и речь не идет!

Верховна Рада – надежный путь к капиталу

Анализируя состав депутатов каждого нового созыва, нетрудно заметить, что как только кто-то из них добирается этой всеукраинской кормушки, он обязательно стремится снова и снова попасть сюда. Не думайте, что все они великие борцы за права и свободы простых граждан, нет, их прельщает власть и деньги. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, как они ведут себя на заседаниях Верховной Рады. Возьмем, к примеру, Рината Ахметова. Он долго не обращал внимания на верховную власть. Спокойно приумножал свой капитал и был доволен. А все важные вопросы для него в той же Раде решали те депутаты, которых он за свои средства туда делегировал. Но однажды Ахметов решил сам войти в парламент. По спискам партии был без труда избран депутатом. Однако, став депутатом, он понял, что это пустая трата дорогостоящего времени. Вот почему он был редким гостем на заседаниях сессий. И больше он сюда не стремился. А вот другие депутаты за каждую каденцию сумели не просто упиться властью, но и нажить неплохой капитал.

Об этом красноречиво свидетельствуют их декларации о доходах. Я обратил внимание на самого «горластого» депутата Олега Ляшко. Придя в Верховну Раду, он не имел своего бизнеса. Да и откуда мог быть большой капитал у редактора газеты «Свобода»? Но за годы своей депутатской деятельности он сумел приобрести не только популярность у некоторой части населения, но и сколотить неплохой собственный капитал. Вот данные его декларации:

за предыдущий год Ляшко получил 350 тысяч гривен в качестве зарплаты, 170 тыс. грн. получил за депутатскую деятельность. Оказывается, и такое вознаграждение есть, которое неплохо оценивается. Получил подарки на сумму 137 тыс. грн. Где бы найти таких щедрых дарителей? А ООО «Новини 24 години» выплатили ему гонорар в сумме 218 тыс. грн. Кроме того на банковских счетах 2,7 миллиона гривен и 700 тыс. долларов, а также наличными 400 тыс. грн,30 тыс. долларов и 70 тыс. евро. За вклады в банки получил 350 тыс. грн. по процентам. Кроме того, имеет квартиру в Киеве площадью 387 квадратных метров и квартиру в Прилуках площадью 127,5 кв. метров. Несколько автомашин, офис и гаражи в Киеве.

Не в бедности живет и его гражданская супруга Росита Сойранен, у которой наличными 500 тыс. грн., 3 тыс. долларов и 2 тыс. евро. Кроме того, она обладательница дачного дома площадью 236 квадратных метров и земельного участка площадью 605 квадратных метров в Киеве, стоимостью более 148 тыс. грн. На ее банковских счетах более 21 млн. грн.

У каждого из нас невольно возникает вопрос: откуда у народного депутата такое состояние и денежные суммы, если у него нет собственного бизнеса? Полноценный ответ трудно дать, разве что предположения, что депутатское лоббирование чьих-то интересов тоже имеет цену. Очевидно, у правоохранительных органов Украины тоже возникали подобные вопросы, когда они ознакомились с декларацией Олега Ляшко. Помните, тогда генеральный прокурор Юрий Луценко поднимал вопрос о тщательной проверке декларации и получении ответа о происхождении таких средств? Шуму было много, а результат нулевой. Но тон выступлений и реплик Ляшко в адрес Порошенко, Гройсмана и других членов правительства приутих. Да и его фракция все активнее начала поддерживать своими голосами коалицию.

Таких «бессребреников», как Ляшко, среди депутатского корпуса немало. Многие из них, начиная депутатскую деятельность, приезжали на заседание парламента кто на общественном транспорте, кто на «жигулях». Большинство жили в гостинице. Но прошло время, и все они – обладатели престижных авто, больших домов и многокомнатных квартир, отдыхают на зарубежных курортах.

Видимость заботы о гражданах

Среди депутатов есть такие, которые входят в число самых богатых украинцев, чей капитал исчисляется миллионами. Это Андрей Вадатурский, Нестор Шуфрич, Вячеслав Богуслаев, Сергей Тарута, Александр Гелега и другие. Всего в Украине 100 олигархов владеют 55-тимиллиардовым долларовым капиталом.

Все старые капиталистические страны строят свою экономическую политику так, чтобы развивались все отрасли производства, и это способствовало бы росту благосостояния населения, в другом случае власть не может рассчитывать на то, что на очередных выборах избиратели им отдадут им свои голоса. Вот почему украинцы с завистью смотрят на то, как растет благосостояние зарубежных коллег. Не потому ли многие в поисках лучшей жизни уезжают на постоянное место жительства или на работу в другие страны? Поэтому численность населения в Украине с каждым годом сокращается не на сотни тысяч человек, а на миллионы. Только по официальной статистике из страны выехало более 7 миллионов человек. В Польше, например, на заработках занято 1,8 миллиона человек. А сколько их в России – никто толком не знает. Кроме того, из-за плохого медицинского обслуживания и плохих экономических условий в Украине резко увеличилась смертность. Вот почему в Украине за год численность населения сократилась на 200 тысяч человек, что равно численности таких городов как Чернигов.

Пир вовремя чумы

Так можно охарактеризовать роскошный отдых главных олигархов страны. Я имею в виду рождественский отдых семьи Порошено на Мальдивах. Мне могут возразить, какое кому дело, где и как отдыхает президент и его семья, он же отдыхал за свои деньги. Оно-то так, но речь-то идет о главе государства, который во время войны оставил страну на произвол судьбы. Кроме того, население страны живет в нищете, а Порошенко на самых дорогостоящих островах только за обед платил по 4682 доллара или 134841 гривен. Всего семья на еду израсходовала 536774 гривны, что равно однокомнатной квартире в Киеве. Между прочим, Порошенко на этих островах отдыхает третий раз, а там стоимость апартаментов составляет 46000 долларов в сутки. Кроме того, он пользовался многими другими услугами, такими как подводное плавание, прогулки на лодках, чартерный перелет самолетом и другое. В общем, рождественский отдых президенту и его семье обошелся в 500 тысяч долларов. Неплохо!

А вот его кум, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в это же время отдыхал более «скромно». Он для отдыха и место выбрал поскромнее – Сейшельские острова., где апартаменты в сутки обходились в 2642 евро. Восьмидневная аренда – 10473 евро. За аренду вертолета уплатил 1449 евро и еще различные услуги, которыми пользовалась семья генпрокурора. Досужие журналисты выяснили, что отдых ему обошелся в 51 тысячу евро. Тоже неплохо!

В этой связи нелишне напомнить, что в Украине непонятно, по какому принципу начисляются очень высокие зарплаты отдельным чиновникам. Для судей, прокуроров, правоохранителей, всяких бюро и комитетов по борьбе с коррупцией определили раздутые должностные оклады с тем, что при этом они не будут брать взятки. А мне кажется, что этим определили новый высокий уровень возможной дачи взяток. Если раньше чиновник получал 5 – 7 тысяч гривен в месяц, он мог довольствоваться взяткой в 10 тысяч гривен. А нынче при большой зарплате чиновник рискнет на взятку, исчисляемую в сотни тысяч...