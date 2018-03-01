Одесская теннисистка одержала две победы в соревнованиях престижного турнира в Майами

Элина Свитолина одержала две победы на старте соревнований серии WTA Premier с призовым фондом 8 миллионов долларов в Майами.

Занимающая четвёртую строчку в списке лучших теннисисток мира, Свитолина получила от организаторов соответствующий высокий номер посева, благодаря чему пропустила первый раунд турнира. Однако уже во втором круге волей жребия 23-летней одесситке предстояло сразиться с японкой Наоми Осакой, которая несколькими днями ранее выиграла престижный турнир в Индиан–Уэллсе. Осака находилась в прекрасной форме, о чём говорила её восьмиматчевая победная серия, однако Свитолиной без проблем удалось справиться с непростой соперницей.

Поединок между Свитолиной и Осакой открывал программу четвёртого игрового дня на центральном корте турнира. Один час и 23 минуты потребовались украинке, чтобы победить японку со счётом 6:4, 6:2 и обеспечить себе выход в следующий круг соревнований.

В 1/16 финала одесситка встречалась с Дарьей Гавриловой из Австралии, которая занимает 26-ю строчку мирового рейтинга WTA. Гаврилова здорово начала матч и выиграла стартовую партию со счётом 6:4, однако после этого Свитолиной удалось полностью переломить ход поединка. Блестящая игра украинки как на своей, так и на чужой подаче позволила ей одержать итоговую победу с разгромным счётом 4:6, 6:0, 6:1.

В четвёртом круге турнира в Майами Элина Свитолина сыграет против ещё одной представительницы Австралии — Эшли Барти (20-е место в рейтинге WTA).