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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Представители крупного бизнеса Одессы выступили в соцсетях в поддержку владельцев отеля «Большая Московская»

Категория: Новости

Представители крупного бизнеса Одессы выступили в соцсетях в поддержку владельцев отеля «Большая Московская»

«Уважение к частной собственности —  ключевой принцип здоровой экономики.  Без нее не будет ничего: ни инвестиций, ни новых рабочих мест.
Где полиция? Где губернатор? Мер? Все эти толпы чиновников, которые так озадачены инвестиционным климатом? Очень опасную игру вы затеяли», —  пишет на своей странице  в фейсбук  Андрей Ставницер, генеральный директор порта «ТИС».

 Напомним, 21 марта группа молодчиков в масках взломали дверь и заняли здание отеля Большая Московская, что на Дерибасовской в Одессе.  Парни отрекомендовались  представителями ОО «Свобода» .

В 2018 году  планировалось сдать гостиницу в эксплуатацию. Именно этим  владельцы здания объясняют  попытку происходящего рейдерского захвата.

Полиция, прибывшая на место инцидента, никаких действий в отношении захватчиков не совершала.  Сегодня, 27 марта, отель  на центральной локации предстоящей Юморины, остается захваченным  вооружено-спортивным       «гражданским объединением».

https://www.facebook.com/stavnitser/posts/10155771002047572

 



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