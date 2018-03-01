Представители крупного бизнеса Одессы выступили в соцсетях в поддержку владельцев отеля «Большая Московская»

«Уважение к частной собственности — ключевой принцип здоровой экономики. Без нее не будет ничего: ни инвестиций, ни новых рабочих мест.

Где полиция? Где губернатор? Мер? Все эти толпы чиновников, которые так озадачены инвестиционным климатом? Очень опасную игру вы затеяли», — пишет на своей странице в фейсбук Андрей Ставницер, генеральный директор порта «ТИС».

Напомним, 21 марта группа молодчиков в масках взломали дверь и заняли здание отеля Большая Московская, что на Дерибасовской в Одессе. Парни отрекомендовались представителями ОО «Свобода» .

В 2018 году планировалось сдать гостиницу в эксплуатацию. Именно этим владельцы здания объясняют попытку происходящего рейдерского захвата.

Полиция, прибывшая на место инцидента, никаких действий в отношении захватчиков не совершала. Сегодня, 27 марта, отель на центральной локации предстоящей Юморины, остается захваченным вооружено-спортивным «гражданским объединением».

https://www.facebook.com/stavnitser/posts/10155771002047572