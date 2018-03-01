Дан новый импульс строительной индустрии

Десять народных депутатов от Одесского региона поддержали амнистию для «долгостроев». Верховная Рада Украины внесла изменения в закон «О регулировании градостроительной деятельности». Как сообщили в пресс-службе парламента, речь идет о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных и не введенных в эксплуатацию по различным причинам.

Так бывало, спешили начать строительство, недооформив все необходимые документы строительство было приостановлено контролирующими органами, а страдают в конечном итоге простые люди. Сложившая ситуация, давно требовала, принятия радикального решения.

Изменения поддержали 276 народных избранников. Из 16 народных депутатов, которые представляют интересы жителей Одесской области, «за» проголосовали 10: Алексей Гончаренко, Дмитрий Голубов, Геннадий Чекита («Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Евгений Дейдей, Павел Унгурян («Народный фронт»), Эдуард Матвийчук (внефракционный), Николай Скорик, Сергей Кивалов («Оппозиционный блок»), Антон Киссе, Василий Гуляев («Видродження»).

Остальные шесть: Александр Урбанский («Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Сергей Фаермарк («Народный фронт»), Виталий Барвиненко, Леонид Климов, Александр Пресман («Видродження»), Иван Фурсин («Воля народа»), - не голосовали.

Согласно закону, орган государственного архитектурно-строительного контроля по результатам технического обследования принимает эти сооружения в эксплуатацию. Он обязан это сделать бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на которых размещены объекты строительства, построенные на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа. Так, можно ввести в эксплуатацию объекты строительства, отнесенные к классу незначительных последствий (СС1), построенные на земельном участке соответствующего целевого назначения без наличия разрешительного документа на выполнение строительных работ, а именно: - построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м и хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв м. Действие законопроекта распространяется и на построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

Огромное количество недвижимости стоит недостроенными коробками, люди не могут годами заселиться в эти дома, да и город несет немалые убытки. Проголосовав за этот законопроект, депутаты дали новый импульс строительной индустрии, дали возможность привлечь инвесторов и оживить инфраструктурные проекты в нашем городе,

- отметил политический эксперт, директор Института развития демократии Игорь Назаренко.

Напомним, управление государственного архитектурно-строительного контроля за год наложило на нарушителей строительных правил в Одессе штрафы на сумму 16 миллионов 635 тысяч гривен.