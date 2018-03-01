В Одессе «телефонные террористы отделываются «легким испугом»

По информации СБУ, двое «телефонных террористов» недавно предстали перед судом. И…остались на свободе. Так человеку, передавшему ложную информацию о минировании супермаркета, кафе и детской спортивной площадки(!) суд определил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Но с отсрочкой исполнения приговора на три года. Другими словами - к условному наказанию.

А другой, который «по пьяному делу» обещал взорвать аэропорт (!), если ему не выплатят четыре миллиона долларов - два года с отсрочкой исполнения приговора на один год. Чем вызвано столь мягкое отношение представителей Фемиды к «телефонным террористам», остается только догадываться.

Тем более, что реальные сроки наказания могли бы оказать должное влияние на потенциальных телефонных террористов и способствовать профилактике этого вида преступлений.