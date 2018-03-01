Одесситам предлагают добровольно расстаться с оружием

С 1 апреля в области объявлен месячник добровольной сдачи оружия.

По информации ГУНП, в течение месяца все незаконные владельцы оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ имеют возможность сдать эти «приобретения» в полицию, не понеся за незаконное хранение никакой ответственности.

Более того, владельцы видов оружия, которые могут быть разрешены к частному владению, могут оформить разрешительные документы. Тогда правоохранители им вернут то, чем до сих пор они владели незаконно.