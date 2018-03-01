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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На линии «Кишинев-Одесса» будет курсировать новый современный поезд

Категория: Новости


На линии «Кишинев-Одесса» будет курсировать новый современный поезд

  Он будет запущен компанией Железные дороги Молдовы». Об этом, по информации ИА «Экономическая правда» сообщил директор предприятия Юрий Топалэ.

Поезд будет состоять из современных вагонов, оборудованных кондиционером и системой «WI-FI». Он рассчитан на двести пятьдесят пассажиров.

По имеющейся информации, время в пути составит четыре часа пятнадцать минут.  В случае упрощения погранично-таможенных процедур это показатель может сократиться до трех с половиной часов.

Напомним, что запустить новый состав планировали еще четыре года назад, но сделать это смогли только сейчас. По имеющимся данным, состав начнет функционировать уже с 30 марта.



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