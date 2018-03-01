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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Как изменились суждения генпрокурора Луценко о свержении власти в стране

Категория: Новости / Политика

Как изменились суждения генпрокурора Луценко о свержении власти в стране

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что в случае свержения действующей власти народ ожидают «неминуемые беды», сравнимые с голодомором.

Такое заявление он сделал в эфире одного из телеканалов.

Луценко согласился, что украинцы живут «в атмосфере тотального недоверия к власти», после чего добавил, что оценку властям надо давать на выборах.

«Это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй», — заявил генпрокурор.

Свержение власти Луценко назвал «катастрофой для каждого украинца», которая приведёт к «неизбежным бедам для всего населения». Для примера он привёл голодомор, а затем обвинил большевиков в развале Украинской народной республики (УНР).



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