Большое количество представителей альпклуба «Одесса» стабильно выступает в составах различных национальных сборных Украины

По словам директора альпклуба «Одесса» Мстислава Горбенко, одесситы имеют постоянные представительства в сборных по альпинизму, скалолазанию и ледолазанию. «На сегодняшний день у нас 7 альпинистов, 10 скалолазов и 2 ледолаза имеют честь защищать цвета национальных сборных на различных престижных соревнованиях. Могу назвать несколько фамилий. Среди альпинистов — Владимир Клебанский и Александр Крамаренко, скалолазов — Константин Павленко, ледолазов — Владимир Кайдаш. И этот список ещё можно продолжать», — отметил он, уточнив, что одесситы не раз триумфально выступали на международной арене, занимая призовые места на чемпионатах и кубках мира, чемпионатах Европы.

«Мы в клубе стараемся как можно лучше подготовить наших спортсменов для выступлений на самом высоком уровне. И каждый их серьёзный успех в выступлениях на уровне сборной является также и нашим успехом. Таким образом, мы стараемся поддерживать спортивную славу города и всего нашего края», — подытожил Мстислав Горбенко.