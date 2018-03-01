Цена отнятой жизни – всего семь лет лишения свободы

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Именно к такому наказанию суд приговорил жительницу села Старые Трояны Килийского района за убийство сожителя.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Убийство было совершено в сентябре 2017 года. В результате конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, осужденная схватила нож и нанесла несколько ударов своему сожителю в сердце.
После задержания женщина свою вину признала.
Почему суд вынес столь мягкое наказание остается непонятным.