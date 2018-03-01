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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Цена отнятой жизни – всего семь лет лишения свободы

Категория: Новости / Происшествия


Цена отнятой жизни – всего семь лет лишения свободы

Именно к такому наказанию суд приговорил жительницу села Старые Трояны Килийского района за убийство сожителя.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Убийство было совершено в сентябре 2017 года. В результате конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, осужденная схватила нож и нанесла несколько ударов своему сожителю в сердце.

После задержания женщина свою вину признала.

Почему суд вынес столь мягкое наказание остается непонятным.



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