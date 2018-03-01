Жители поселка Таирова уже более полусуток блокируют Люстдорфскую дорогу

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Блокирование происходит между 6 и 7 станциями и привело к образованию транспортного затора.
По имеющейся информации, акцию проводят автовладельцы из парковочного кооператива «Вымпел-11», который КП «Одестранспарксервис» пытается обложить парковочным сбором.
Часть участников кооператива и их родственники категорически отказываются от этого и в знак протеста блокируют дорогу.
Отметим, что данный конфликт продолжается уже более полугода. При этом по существующим правилам, парковочный сбор городу должны платить все парковки и автостоянки, расположенные на муниципальной земле.