Жители поселка Таирова уже более полусуток блокируют Люстдорфскую дорогу

Блокирование происходит между 6 и 7 станциями и привело к образованию транспортного затора.

По имеющейся информации, акцию проводят автовладельцы из парковочного кооператива «Вымпел-11», который КП «Одестранспарксервис» пытается обложить парковочным сбором.

Часть участников кооператива и их родственники категорически отказываются от этого и в знак протеста блокируют дорогу.

Отметим, что данный конфликт продолжается уже более полугода. При этом по существующим правилам, парковочный сбор городу должны платить все парковки и автостоянки, расположенные на муниципальной земле.