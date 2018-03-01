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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Серьезный пожар произошел в Одессе. Пострадала женщина

Категория: Новости / Происшествия


Серьезный пожар произошел в Одессе. Пострадала женщина

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании в частном доме на улице Агрономической поступил накануне днем.

Уже через двенадцать минут на место возгорания прибыл пожарный экипаж. К моменту их прибытия площадь возгорания составила уже тридцать пять квадратных метров.

В течение сорока минут пожар был потушен. Однако на месте возгорания была обнаружена женщина 1957 года рождения с признаками отравления продуктами горения и в состоянии шока. Она госпитализирована.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.



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