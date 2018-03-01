Сотрудники ГАСКа остановили схему захватов земли

В Одессе участились случаи захватов земли путем строительства капитальных сооружений с последующей их регистрацией по подложным документам — об этом сообщают сотрудники земельной инспекции и ГАСКа. Коррумпируя местных чиновников, проводя работы ночью и, в основном, в выходные дни, дельцы за короткое время возводят сооружение с целью в дальнейшем заполучить землю через сессию горсовета.

Очередной случай был зафиксирован в 200 м от Обладминистрации по улице Гагарина, 10. Поступило обращение от собственника АЗС «Икс-Оил», что неизвестные люди без предъявления каких-либо документов проводят бетонирование фундамента по соседству с заправкой. Каково было удивление, когда выяснилось от строителей, что строят газовую заправку. О каких-либо нормах и расстояниях говорить не приходится, так в 10 метрах — резервуары с бензином, а в 5 метрах — трамвайный путь. Предприниматели забили тревогу и обратились в инстанции.

Как удалось выяснить, стройку затеял скандальный предприниматель Вячеслав Коваленко.

Интернет усеян информацией о скандалах-захватах, а стройки предприниматель поставил на поток.

В СМИ пишут, что все это происходит под покровительством мелких чиновников и бывших сотрудников правоохранительных органов.

Год назад уже останавливалась работа нелегальных заправок Коваленко «Кул-Газ», однако деятельность вскоре возобновилась.

В случае со стройкой и захватом земли на Гагарина интересы были задеты влиятельного бизнесмена, депутата горсовета многих созывов, почетного гражданина Одессы, Василия Барабаша, которому и принадлежит сеть заправок «Икс-Оил». Десятки чиновников оказались на стройке с документами о сносе и горе-строителям пришлось разбирать кирпичи и надстройки.

Коваленко прибыл на объект с журналистами и бывшим сотрудником следствия области Константином Постным, который представился юристом «Кулгаз», где им вручили пакет предписаний и штрафов за незаконную стройку с требованием о сносе. Строители вынуждены были снести надстройки и разрушить фундамент.

Как сообщают в горсовете, буквально на днях будет рассматриваться вопрос об организации КП по сносу незаконных строительств. По примеру, как это делает Управление рекламы, когда не надо ждать неделями решений исполнительной службы и заниматься поиском техники, а демонтаж незаконных вывесок происходит за считанные часы и техникой ведомства.