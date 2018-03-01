Злоумышленники осквернили еще один православный храм в Одесской области

На сей раз разгрому и осквернению подвергся храм в селе Роксоланы Овидиопольского района.

По информации Одесской епархии УПЦ ночью 27 марта злоумышленники вырвав решетку и выбив стекло, через окно проникли в храм и учинили подлинный разгром – рассыпали по полу крупу, сахар, разлили масло и осквернили церковные сосуды, облачение и утварь. После чего ретировались.

По данным ГУНП, на месте работает следственная группа Овидиопольского отделения полиции.

Отметим, однако, что несмотря на то, что волна осквернения храмов УПЦ захлестнула не только одесский регион, но и всю страну, до сих пор ни один (!) из совершивших эти преступные деяния не привлечен к ответственности.