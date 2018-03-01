Украина высылает тринадцать российских дипломатов, в том числе, и из Генконсульства в Одессе

Такое решение принял накануне Президент Петр Порошенко. Как выяснилось, эта мера коснется всех диппредставительств России в Украине, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Однако, как отметил в эфире телеканала «112 Украина» вице-президент ПАСЕ Юрий Арьев, предпринятые меры не означают сокращения российского представительства в Украине, поскольку, как выяснилось, на замену высылаемых Россия может прислать других.

Как отметил Юрий Арьев, дипломатические отношения меду странами итак находятся на предельно низком уровне. Поэтому сокращение числа российских дипломатов в Украине может привести к тому, что многие дипломатические операции фактически прекратятся. Тем более в случае «зеркального» ответа со стороны России.