В торговых центрах Одессы начнутся масштабные проверки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести проверки торговых центров Украины после пожара в российском городе Кемерово. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания правительства.

– Сегодня я поручаю ГСЧС, другим службам и местным властям провести соответствующие проверки, чтобы подобные истории не произошли в украинских городах. Торговые центры, школы и детские сады должны быть безопасными, – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что о результатах проверок в ГСЧС отчитаются через месяц.