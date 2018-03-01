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  • Просмотров: 78
  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

В торговых центрах Одессы начнутся масштабные проверки

Категория: Новости

В торговых центрах Одессы начнутся масштабные проверки

  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести проверки торговых центров Украины после пожара в российском городе Кемерово. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания правительства.

– Сегодня я поручаю ГСЧС, другим службам и местным властям провести соответствующие проверки, чтобы подобные истории не произошли в украинских городах. Торговые центры, школы и детские сады должны быть безопасными, – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что о результатах проверок в ГСЧС отчитаются через месяц.


Источник: Одесса-медиа



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