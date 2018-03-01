Одесская область занимает последнее место по усыновлению детей

В Одесской области отмечается самый низкий показатель в стране по усыновлению детей-сирот, оформлению опекунства над детьми, чьи родители лишены родительских прав, и созданию детдомов семейного типа.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта, в ходе совещания под председательством Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы и заместителя председателя Одесской ОГА Сергея Колебошина по вопросам защиты прав и интересов детей в области.

Согласно обнародованным данным, если средний показатель в Украине по усыновлению детей-сирот и оформлению опекунства над детьми, чьи родители были лишены родительских прав, составляет 91,3, то в Одесской области — всего 85,6.

Как отметил уполномоченный Президента по правам ребёнка, «К примеру, в Черноморске и Теплодаре до сих пор нет ни одного детского дома семейного типа. А в Великомихайловском районе в интернате проживают 24 ребёнка, в основном старшего возраста, которых, как правило, берут в семьи меньше, чем маленьких».

На сегодняшний день всего в интернатах по стране воспитывается 6 тысяч детей.

«Если их взять в семьи, то у нас вообще исчезли бы интернаты», — подытожил Уполномоченный.

Однако, по его словам, к этой работе должны ещё более активно подключиться социальные службы и отделы по делам семьи.