Сегодня состоялось первое слушание по делу инспектора ГСЧС, который проверял лагерь «Виктория»

В Киевском суде прошло первое слушание по пожарным: сегодня это подготовительное заседание в отношении ведущего инспектора районного ГСЧС Леонида Бондаря, который проводил проверку пожарной безопасности в детском лагере «Виктория».

11 апреля состоится еще одно подготовительное заседание по делу еще одного пожарного, это начальник Киевского райотдела ГСЧС Дьяченко.

Обоим сотрудникам госслужбы прокуратура вменяет ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжелые последствия (ч. 2-я ст. 367 УК Украины). Мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.

Сегодня адвокат Бондаря заявил о том, что прокурор предвзят, в связи с чем ходатайствовал о его отводе. Пока судья удалился в совещательную комнату, родители детей начали ссориться с инспектором ГСЧС, утверждая, что «проверки в лагере проводились формально».

Заседание продолжилось, и суд отказал защите Бондаря в отводе прокурора, так как «не было предоставлено достаточно доказательств для отстранения».

Затем прокурор попросил для подсудимого домашний арест с 22:00 до 7:00 утра, а также потребовал отстранить его от службы. Адвокат обвиняемого заявил, что это не обосновано, а сам Бондарь сослался на то, что содержит двоих детей и должен зарабатывать на жизнь.

В прокуратуре считают, что Бондарь должен был подготовить материалы для иска в суд, чтобы остановить работу лагеря. Но сам инспектор свою вину не признает. Говорит, что нарушения были, все они отражены в его докладах.

Инспектор будет находится под домашним арестом еще 60 суток. На этот же срок он отстранен от службы. Решение обжалованию не подлежит.