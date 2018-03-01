Китайцы привезли в Украину мобильный асфальтный завод

Судно "Fu Rong Song" китайской компании "COSCO" доставило в Одессу 2,5 тыс. тонн генерального груза, представляющего собой дорожно-строительную технику и оборудование для мобильного асфальтового завода. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского морского порта.

Разгрузка осуществляется на новых причалах дочернего предприятия "Контейнерный терминал Одесса" (КТО).

"Бригады, несмотря на снегопад и снег с дождем, не прекращали работу, аккуратно выгружая генгруз", – заявил директор "КТО" по эксплуатации Игорь Яровой.

В то же время пресс-служба ГП "Укравтодор" сообщила, что в рамках выполнения контракта с Госагентством автомобильных дорог Украины китайская компания "Xinjiang Communications Construction Group" (XCCG) доставила в Одесский порт дорожно-ремонтную технику.

Согласно контрактам, "XCCG" будет выполнять реконструкцию и капитальный ремонт автотрассы М-03 на участках от г.Лубны до г.Полтава (210-333 км), а также ремонтные работы на автодороге М-12 от с.Голосков (Хмельницкая обл.) до рубежа Хмельницкого и Винницкого регионов (291-332 км).

Контракты заключены в рамках "Второго проекта улучшения автомобильных дорог и безопасности движения" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.