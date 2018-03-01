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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Мошенники, вымогавшие деньги за краденные автономера, задержаны

Категория: Новости

Мошенники, вымогавшие деньги за краденные автономера, задержаны

  31-летний мужчина и 23-летняя девушка организовали преступную схему для получения "легких денег". Они крали номера с автомобилей и требовали за них от 200 гривен. Когда потерпевший перечислял преступникам необходимую сумму, они сообщали, где спрятали номера.
На данный момент мошенники задержаны, об этом рассказал начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.
За три месяца в сети аферистов попали 120 человек, которые в последствии обратились в полицию. По информации правоохранителей, еще около 200 потерпевших предпочли умолчать о произошедшем.


Источник: УСИ Одесса



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