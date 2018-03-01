Мошенники, вымогавшие деньги за краденные автономера, задержаны

31-летний мужчина и 23-летняя девушка организовали преступную схему для получения "легких денег". Они крали номера с автомобилей и требовали за них от 200 гривен. Когда потерпевший перечислял преступникам необходимую сумму, они сообщали, где спрятали номера.

На данный момент мошенники задержаны, об этом рассказал начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.

За три месяца в сети аферистов попали 120 человек, которые в последствии обратились в полицию. По информации правоохранителей, еще около 200 потерпевших предпочли умолчать о произошедшем.