Госрегулирование цен не роскошь, а острая необходимость

Призрак нищеты бродит по Украине уже пятый год, когда в очередном пафосном порыве на Запад, наша страна легкомысленно наступила на грабли лихих девяностых. Опять, как и тогда стремительно нищает население, а обожествляемый либеральными пропагандистами рынок, лишь увеличивает расслоение в доходах самых богатых и самых бедных. Резко выросла дифференциация по уровню доходов населения по социальному признаку (между наемными рабочими и хозяевами предпринимателями) по самым скромным подсчетам разрыв составляет 1000 и более раз! Никакая экономика подобной диспропорции выдержать не может. В обществе, в котором богатые становятся все богаче, а бедные становятся еще беднее, возникает естественное недовольство и требование социальной справедливости.

Испытание диким рынком

Доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что отмена в Украине государственного регулирования цен на продукты питания не могло не привести к их удорожанию, что вполне закономерно ударило по социально-незащищенным слоям населения.

Мягко выражаясь, это сомнительное решение. Потому что, к сожалению, жизненный уровень в Украине не растет. Понятно, что очень многие граждане были потребителями социальных товаров. Они утром становились в очередь за этими товарами, цены на которых регулировались. Цены и в дальнейшем будут расти, они будут жестко определяться рынком. Естественно, это ударяет, в первую очередь, по малоимущим слоям общества,

— заявил Плотников.

Руководство страны в прошлом году провело эксперимент — на несколько месяцев временно отказались от госрегулирования цен. Этот эксперимент, по мнению властей, оказался оправданным, и они отказались от госрегулирования на постоянной основе, что не преминуло отразиться ростом цен, снижением потребления беднейшими слоями населения и дальнейшим социальным расслоением. Действовало ли правительство злонамеренно или это проявление начальственной глупости трудно сказать.

Как это работает в цивилизованных странах?

Государственное регулирование цен Statepriceadjustment — вмешательство государства в процесс рыночного ценообразования с целью перераспределения прибыли между различными группами предпринимателей.

Государственное регулирование цен – комплекс рычагов прямого и опосредованного влияния государства на механизм ценообразования.

Различают два вида административного государственного регулирования: прямое и опосредованное.

Прямое регулирование – непосредственное установление нижней и верхней границ цен на важнейшие товары, которые формируют расходы на производство других видов товаров, например, на топливо, сырье, продукцию тяжелой промышленности и т.д. Методы прямого воздействия на цены – их замораживание, блокирование, введение ценовых режимов, заключение соглашений о ценах, субсидирование цен, направленное на развитие отдельных отраслей и производств, особенно сельского хозяйства. Субсидии составляют 7,1% валового внутреннего продукта отрасли во Франции, 12,7% – в ФРГ, 13,7% – в Австрии, 14,8% – в Ирландии, 17,7% – в Дании, 27,7% – в Великобритании, 32,4% – в Норвегии. Без таких субсидий сельское хозяйство стран Западной Европы пребывало бы в упадке. В США сложилась практика ежегодной разработки программ добровольного ограничения объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также программ закупки ее у фермеров по гарантированным ценам. Фермеры получают залоговые ссуды, чтобы на время низких цен они не выходили продукцией на рынки. Государство использует и такое средство прямого вмешательства в ценообразование, как гарантированные цены, обеспечивающие фермерам установленный уровень рентабельности.

У нас рынок не цивилизованный, где ключевую роль играют олигархи, захватившие ключевые позиции в экономике страны. По сути, регулирование цен производится ими, а не правительством, в экономической науке все это называется картельный сговор. После отмены государственного регулирования цен ничто уже не сдерживает их аппетиты, что ведет не к рыночной стабилизации, как нам обещали в кабмине, а дальнейшей разбалансировке экономики и усилению кризисных явлений. Поэтому надо оградить их аппетиты введя государственное регулирование цен,

- утверждает доктор экономических наук Николай Коваленко

В условиях мирового экономического кризиса украинские олигархи компенсируют свои потери за счет спекуляций на продуктах питания, ведь без хлеба, мяса и молока люди просто не выживут, значит будут отдавать последнее. Экономисты бьют тревогу необходимо срочно вводить государственное регулирование цен.

Государственное регулирование цен – объективная необходимость в современных условиях, поскольку:

непосредственно связано с проблемой формирования, распределения и перераспределения доходов различных социальных слоев и групп населения, и от его эффективности в значительной степени зависит социальная стабильность в народном хозяйстве,выполняя стимулирующую функцию, цены влияют на развитие производства,от динамики цен, их равновесия зависит вопрос, какие товары и услуги производить, как и для кого их производить,с проблемой цен органически связана проблема инфляции (дефляции), экономического цикла, - утверждает экономический эксперт иисполнительный директор Ассоциации работодателей Юга Украины Геннадий Чижов

Инициировано восстановление государственного регулирования

Учитывая всю серьезность экономическую положениянародный депутат Украины Сергей Кивалов и выступил инициатором восстановления государственного регулирования цен на продукты питания. Об этом он аргументировано говорит в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Отмена государственного регулирования цен на товары первой необходимости, в частности на продукты питания, «ударило» по наименее защищенным социальным слоям населения. Речь идет о таких продуктах как мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, свинина, говядина, мясо птицы, вареные колбасные изделия, детское питание, куриные яйца, подсолнечное масло и сливочное масло, сметана, творог, молоко. Так, цены на хлеб и хлебобулочные изделия за три экспериментальные месяца выросли больше, чем за остальные месяцы 2016 года. Решение по дерегуляции цен стимулировало стремительный рост цен на товары первой необходимости и ускорил рост инфляции,

- отметил парламентарий.

Сергей Кивалов считает, что отказ от государственного регулирования цен на продукты питания привел к ухудшению продовольственной безопасности страны.

Международные организации и национальные учреждения многих стран, занимающихся исследованиями в области уровня жизни населения и бедности используют структурный критерий для определения масштабов бедности и осуществления международных сравнений. При использовании данного критерия бедными считаются те домохозяйства (или населения), которые тратят на продукты питания не менее 60% общих совокупных доходов (расходов), а крайне бедными - если расходы на продовольственные товары превышают 80% общих совокупных доходов (расходов). При этом, по подсчетам экспертов, в структуре расходов средней украинской семьи 57% приходятся именно на продукты питания. В семьях с низкими доходами расходы на питание еще выше - до 80%,

- подчеркнул Сергей Кивалов.

Сейчас в Украине наблюдается типичная инфляция предложения: себестоимость продукции растет под влиянием износа основных производственных фондов, низкой эффективности и производительности труда, увеличение стоимости оборудования, сырья и полуфабрикатов.

Что говорят соцопросы?

На этой неделе одесские социологи провели исследование и выяснили, что текущее подорожание съедает все большую часть бюджета каждой семьи, в среднем от 40 до 60% дохода, а каждый пятый опрошенный тратит на еду от 70 до 90% своих денег. Не удивительно, что 80% горожан считают цены на продукты не обоснованными и явно спекулятивными. И лишь 5% одесситов довольны нынешними ценниками на рынках и супермаркетах.

Более 80% участников исследования знакомы с инициативой Сергея Кивалова о необходимости возвращения госрегулирования цен, 72% одесситов ее поддерживают и вот что показательно 52% опрошенных считают, что рост цен на продукты — это результат деятельности центральной власти и менее 30% считают, что виноваты бизнесмены-спекулянты, жиреющие на обнищавшем населении.

Правительство – прозрение наступило?

Учитывая общественный резонанс о госрегулировании на прошедшей неделе заговорил премьер Владимир Гройсман, он попытался «списать» «взлет» цен на продукты питания мировой конъюнктурой. Но, якобы программы правительства по поддержанию АПК должны впоследствии оградить от необоснованного поднятия цен на продукты. По сути, такие программы уже являются элементами госрегулирования, но хотелось бы видеть от правительства комплексный и более честный подход решению контроля над ценами на товары первой необходимости.