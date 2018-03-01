Госрегулирование цен не роскошь, а острая необходимость

Призрак нищеты бродит по Украине уже пятый год, когда в очередном пафосном порыве на Запад, наша страна легкомысленно наступила на грабли лихих девяностых. Опять, как и тогда стремительно нищает население, а обожествляемый либеральными пропагандистами рынок, лишь увеличивает расслоение в доходах самых богатых и самых бедных. Резко выросла дифференциация по уровню доходов населения по социальному признаку (между наемными рабочими и хозяевами предпринимателями) по самым скромным подсчетам разрыв составляет 1000 и более раз! Никакая экономика подобной диспропорции выдержать не может. В обществе, в котором богатые становятся все богаче, а бедные становятся еще беднее, возникает естественное недовольство и требование социальной справедливости.
Испытание диким рынком
Доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что отмена в Украине государственного регулирования цен на продукты питания не могло не привести к их удорожанию, что вполне закономерно ударило по социально-незащищенным слоям населения.
Руководство страны в прошлом году провело эксперимент — на несколько месяцев временно отказались от госрегулирования цен. Этот эксперимент, по мнению властей, оказался оправданным, и они отказались от госрегулирования на постоянной основе, что не преминуло отразиться ростом цен, снижением потребления беднейшими слоями населения и дальнейшим социальным расслоением. Действовало ли правительство злонамеренно или это проявление начальственной глупости трудно сказать.
Как это работает в цивилизованных странах?
Государственное регулирование цен Statepriceadjustment — вмешательство государства в процесс рыночного ценообразования с целью перераспределения прибыли между различными группами предпринимателей.
Государственное регулирование цен – комплекс рычагов прямого и опосредованного влияния государства на механизм ценообразования.
Различают два вида административного государственного регулирования: прямое и опосредованное.
Прямое регулирование – непосредственное установление нижней и верхней границ цен на важнейшие товары, которые формируют расходы на производство других видов товаров, например, на топливо, сырье, продукцию тяжелой промышленности и т.д. Методы прямого воздействия на цены – их замораживание, блокирование, введение ценовых режимов, заключение соглашений о ценах, субсидирование цен, направленное на развитие отдельных отраслей и производств, особенно сельского хозяйства. Субсидии составляют 7,1% валового внутреннего продукта отрасли во Франции, 12,7% – в ФРГ, 13,7% – в Австрии, 14,8% – в Ирландии, 17,7% – в Дании, 27,7% – в Великобритании, 32,4% – в Норвегии. Без таких субсидий сельское хозяйство стран Западной Европы пребывало бы в упадке. В США сложилась практика ежегодной разработки программ добровольного ограничения объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также программ закупки ее у фермеров по гарантированным ценам. Фермеры получают залоговые ссуды, чтобы на время низких цен они не выходили продукцией на рынки. Государство использует и такое средство прямого вмешательства в ценообразование, как гарантированные цены, обеспечивающие фермерам установленный уровень рентабельности.
В условиях мирового экономического кризиса украинские олигархи компенсируют свои потери за счет спекуляций на продуктах питания, ведь без хлеба, мяса и молока люди просто не выживут, значит будут отдавать последнее. Экономисты бьют тревогу необходимо срочно вводить государственное регулирование цен.
непосредственно связано с проблемой формирования, распределения и перераспределения доходов различных социальных слоев и групп населения, и от его эффективности в значительной степени зависит социальная стабильность в народном хозяйстве,выполняя стимулирующую функцию, цены влияют на развитие производства,от динамики цен, их равновесия зависит вопрос, какие товары и услуги производить, как и для кого их производить,с проблемой цен органически связана проблема инфляции (дефляции), экономического цикла,
Инициировано восстановление государственного регулирования
Учитывая всю серьезность экономическую положениянародный депутат Украины Сергей Кивалов и выступил инициатором восстановления государственного регулирования цен на продукты питания. Об этом он аргументировано говорит в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Сергей Кивалов считает, что отказ от государственного регулирования цен на продукты питания привел к ухудшению продовольственной безопасности страны.
Сейчас в Украине наблюдается типичная инфляция предложения: себестоимость продукции растет под влиянием износа основных производственных фондов, низкой эффективности и производительности труда, увеличение стоимости оборудования, сырья и полуфабрикатов.
Что говорят соцопросы?
На этой неделе одесские социологи провели исследование и выяснили, что текущее подорожание съедает все большую часть бюджета каждой семьи, в среднем от 40 до 60% дохода, а каждый пятый опрошенный тратит на еду от 70 до 90% своих денег. Не удивительно, что 80% горожан считают цены на продукты не обоснованными и явно спекулятивными. И лишь 5% одесситов довольны нынешними ценниками на рынках и супермаркетах.
Более 80% участников исследования знакомы с инициативой Сергея Кивалова о необходимости возвращения госрегулирования цен, 72% одесситов ее поддерживают и вот что показательно 52% опрошенных считают, что рост цен на продукты — это результат деятельности центральной власти и менее 30% считают, что виноваты бизнесмены-спекулянты, жиреющие на обнищавшем населении.
Правительство – прозрение наступило?
Учитывая общественный резонанс о госрегулировании на прошедшей неделе заговорил премьер Владимир Гройсман, он попытался «списать» «взлет» цен на продукты питания мировой конъюнктурой. Но, якобы программы правительства по поддержанию АПК должны впоследствии оградить от необоснованного поднятия цен на продукты. По сути, такие программы уже являются элементами госрегулирования, но хотелось бы видеть от правительства комплексный и более честный подход решению контроля над ценами на товары первой необходимости.