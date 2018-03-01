В Измаиле задержали вооруженного прохожего

По информации ГУНП, человек был задержан патрульными, которые обратили внимание на подозрительное поведение неизвестного мужчины, который, заметив внимание полицейских, явно занервничал и попытался скрыться.

При личном досмотре у него был обнаружен револьвер. Найденное оружие направлено на экспертизу. В случае, если экспертное заключение признает его полноценным огнестрельным оружием, будет начато уголовное производство по статье 263 УК Украины ( незаконное обращение с оружием).

Отметим, что для принятия решения о том, что обнаруженное оружие действительно является таковым, оно должно находиться в боевом состоянии, т.е. способно производить выстрелы. Поэтому, если у данного вида оружия окажется, например, спилен или серьезно поврежден боек, то экспертное заключение окажется отрицательным. Вне зависимости от того, какой марки данное короткоствольное оружие и к какому конкретному виду оно принадлежит.