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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Черноморске провели сплошные проверки пассажирских перевозчиков

Категория: Новости / Происшествия


В Черноморске провели сплошные проверки пассажирских перевозчиков

По имеющейся информации, в ней приняли участие как сотрудники «Укртрансбезопасности», так и многочисленные т.н. «патриотические организации», включая весьма неоднозначное общественное формирование, которое почему-то именует себя Полицией общественной безопасности.

По информации активистов в соцсетях, в ходе проверок, которым подверглись все пассажирские маршруты, работающие в городе, были выявлены многочисленные нарушения.

В их числе отсутствие необходимых документов у водителей, плохое техническое состояние транспортных средств, отсутствие работающих огнетушителей, неполные аптечки и т.п.

Все выявленные нарушения запротоколированы.

Общественники призывают население в случае выявления нарушений правил эксплуатации пассажирских транспортных средств, незамедлительно сообщать об этом в «Гострансбезопасность» или в общественные организации.



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