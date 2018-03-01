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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесские фонтаны будут расконсервированы уже на Юморину

Категория: Новости


Одесские фонтаны будут расконсервированы уже на Юморину

КП «Сервисный центр» приступил к расконсервации городских фонтанов.

По информации мэрии уже 1 апреля будут расконсервированы городские фонтаны на Театральной и Соборной площадях, в Горсаду и Приморском бульваре.

В последующие дни будут подключены фонтаны сквера Веры Холодной, Стамбульского парка, а затем – и все другие фонтаны города.

Отметим, что обычно процесс подключения фонтанов занимает несколько дней.

Поскольку необходимо проверить и при необходимости отремонтировать насосное оборудование, подготовить чашу фонтана и электрооборудование.



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